Festival Alrumbo: así puedes recuperar el dinero de tu entrada, alojamiento y transporte

Cancelado dos días antes. La noticia cayó el sábado como un jarro de agua fría para los 20.000 asistentes del Festival Alrumbo que esperaban disfrutar de artistas de la talla de Orishas, Mala Rodríguez, Chambao o Narco, entre otros muchos (según datos de la organización). Aunque los conciertos comenzaban el miércoles, el lunes se abrían las puertas del camping, incluido en el abono, y algunos festivaleros se encontraban ya de camino a Chiclana de la Frontera (Cádiz), el nuevo emplazamiento del festival.

Más allá de la polémica sobre la cancelación, la gran pregunta era: ¿Y ahora quién me devuelve mi dinero? Te explicamos cómo.

Soy uno de los 10.983 festivaleros que ha comprado su entrada o abono por Ticketea: ¿Cuándo puedo reclamar?

No tienes que hacer nada. Según indica la web de venta de entradas de espectáculos, "e n la mayoría de los casos no deberás solicitar nada, solo esperar al reembolso. El dinero volverá a la misma cuenta con la que compraste las entradas". Ticketea subraya que las devoluciones comienzan entre 3 y 7 después de la cancelación y la organización del festival confirma que " recibirán el importe de sus entradas y abonos, gastos de gestión incluidos, en los próximos días".

¿Y si soy una de las 9.000 personas que ha comprado mi entrada o abono a través de Ticketscript?

Ticketscript descarga la responsabilidad de la cancelación y la devolución en en el festival y sostiene que son los promotores del evento los que "te mantendrán informado por email sobre cómo proceder para el reembolso". Los organizadores del festival aseguran que ya están haciendo las gestiones para que los compradores reciban el importe de las entradas "lo antes posible".

En Chiclana de la Frontera se abrieron puntos de venta y yo compré allí mi entrada. ¿Cómo pido la devolución?

Los organizadores afirman que sólo tienes que acudir a dichos puntos de venta con tu entrada o abono y reclamar el dinero que pagaste.

Llevaba meses con el alojamiento reservado, pero no me devuelven mi dinero. Había comprado mi billete de avión, tren o autobús, pero la empresa de transporte tampoco me devuelve el dinero. Me enteré de la cancelación cuando ya iba de camino al festival y había pagado el combustible y los peajes. ¿Puedo reclamar los gastos de alojamiento y/o desplazamiento?

Según la la Dirección General de Consumo a través de Consumo Responde (de la Junta de Andalucía), al festival se le pueden reclamar los gastos tanto de desplazamiento, como de alojamiento. Para dicha reclamación es importante que guardes facturas, tickets o reservas realizadas. " Con todo ello, habría que interponer la oportuna reclamación a la empresa organizadora del festival , responsable de la cancelación del mismo, reclamándoles lo anterior (con independencia de la obligatoriedad del reembolso de la entrada o abono)", aseguran. También lo corrobora la Asociación de Consumidores FACUA: "los asistentes que además de haber comprado la entrada tuviesen contratadas estancias o determinadas modalidades de transporte en las cuales no les devuelvan el dinero, podrán pedir responsabilidades a la organización del festival".

¿Y si los organizadores del festival se niegan a devolverme el dinero del alojamiento y el desplazamiento o ignoran mi reclamación?

La administración recuerda que, en ese caso, puedes interponer una reclamación en Consumo, para que la administración andaluza medie o arbitre.

¿Cuales son los datos de la empresa que organiza el festival?

AlRumbo Festival A.I.E.; CIF V-87609368; dirección en la Avenida General Perón, 31. 28020, Madrid, correco electrónico info@alrumbofestival.com, inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz.

¿Adónde puedo dirigir mis reclamaciones?

En la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el Servicio de Consumo Provincial o la Dirección General de Consumo.