El alcalde de Chiclana afirma que Alrumbo "ha buscado un chivo expiatorio"

El alcalde de Chiclana, José María Román, del PSOE, ha afirmado en la Cadena Ser que no comparte las explicaciones que la organización de Alrumbo para la cancelacióndel festival que tenía que haber empezado el lunes 10 de julio.

Mientras el festival argumenta "trabas burocráticas", el alcalde afirma que la cancelación tiene que ver con "falta de liquidez" de la organización. En un comunicado que han colgado en el facebook del Ayuntamiento de Chiclana afirman que "hoy nos hemos encontrado con un comunicado de la organización de Alrumbo que falta totalmente a la verdad. Y es que este Ayuntamiento ha tenido desde el primer instante la mejor disposición para que el festival se celebrase en Chiclana, tanto política como administrativamente".

Frente a las acusaciones de la organización, José María Román afirma que fue el jueves cuando se terminó de presentar toda la documentación necesaria. Acusa a Alrumbo de apurar los plazos administrativos y defiende la necesidad de cinco días más de tramitación. El alcalde afirma que atiende a las demandas de los vecinos de las zonas cercanas al lugar de celebración. "Desde el primer momento se insistió en la importancia de la tramitación administrativa, tal y como dijimos en una reunión con organizadores y vecinos afectados".

Según el Ayuntamiento, el emplazamiento de este año no permitía "la misma tramitación la que se había llevado en un sueño urbano en Chipiona que en un suelo no urbanizable en Chiclana. No es que no se pudiera hacer, pero tiene una mayor complejidad", explican en facebook.

La cosa "no ha ido como ellos querían" y "ahora buscan un chivo expiatorio" ha manifestado el edil.

"Lo cierto es que han llegado tarde y es un problema con proveedores, vinculado a la falta de liquidez, porque no han ido las cosas como ellos creían y han buscando un chivo expiatorio, al que echarles las culpas", ha explicado el alcalde.

"Nos dijeron que ayer viernes iban a enviar un comunicado anunciando el retraso en la organización hasta el 30 de julio, que guardáramos silencio porque ellos iban a ser los que iban a anunciar el aplazamiento y hoy nos hemos encontrado con el comunicado de cancelación", ha explicado el alcalde.

"Durante un mes la Delegación de Urbanismo ha estado centrada en ir recibiendo cada uno de los papeles que requería este festival y que sus organizadores nos han ido aportando a cuenta gotas", ha detallado Román, quien ha revelado también que muchos de los informes que presentaban, como el de bomberos, fueron rechazados hasta casi el último momento.

"Sabemos que sus técnicos también han tenido problemas para ir presentando toda la documentación que un evento como este exige", ha lamentado el alcalde.

Román ha dicho que "lamenta mucho" la situación que se crea para las 20.000 personas que, según la organización, había comprado entradas para asistir a conciertos de artistas como Orishas, Chambao, Mala Rodríguez o SFDK.

"Nosotros queríamos que este festival se celebrara en Chiclana, pero toda la documentación tenía que estar en regla y el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible para que fuera así", ha añadido el alcalde.

El alcalde ha criticado el contenido del comunicado de cancelación del festival, en el que se culpa "al sinfín de trabas administrativas" puestas por el Ayuntamiento la suspensión del evento.

"Nosotros tenemos que cumplir escrupulosamente las normas y ellos entregaron el último documento el jueves, por lo que no pudimos finalizar el expediente".