10 estrenos mundiales entre las películas andaluzas que se podrán ver en el SEFF

La Sección Panorama Andaluz del XIV Festival de Cine Europeo de Sevilla muestra el diverso universo creativo de nuestra comunidad. Los largometrajes y cortometrajes seleccionados, en sus temas y estilos, en sus historias y argumentos, convergen con la línea general del Festival de Sevilla en la incorporación de talentos únicos, en la búsqueda de miradas propias, de discursos nuevos.

Este año el festival programa diez estrenos mundiales de películas andaluzas, cuatro entre los largometrajes de Panorama Andaluz, que vienen a sumarse a los tres estrenos mundiales de las películas andaluzas a competición en la Sección Resistencias, y a los tres estrenos mundiales que tendrán pases especiales en el Festival. Según un comunicado, este es un dato confirma el creciente interés de los cineastas andaluces por estrenar sus trabajos en Sevilla.

La no ficción, como en ediciones anteriores, liberada de códigos tradicionales, está muy presente en la selección. Buen ejemplo de esto es 'Que nadie duerma', de Mateo Cabeza, director que ha crecido con el festival desde sus cortos ('Sevilla Santa', 'La vida sigue igual') hasta este primer largo que estrena ahora para contar, con la única mediación de la cámara, el día a día de la compañía Danza Mobile. Por su parte 'Rota n' Roll', ópera prima de Vanessa Benítez Zamora, merecedora del Segundo Premio Imagenera 2017, analiza el influjo cultural que supuso la base naval estadounidense de Rota en la España de la posguerra.

Los otros dos estrenos absolutos de Panorama Andaluz son historias de ficción. 'Lugares', de Manuel Noguera, nuevo producto de la "factoría Diffferent" en la línea de su celebrada Malviviendo. Por su parte el dramaturgo y guionista Juan Carlos Rubio se estrena en el cine con esta adaptación de su obra de teatro homónima 'Las heridas del viento'. La película que se proyectará durante la Gala RTVA como homenaje a su protagonista Kiti Mánver (Premio RTVA 2017).

El estreno nacional de 'Más allá del escenario', de Nonio Parejo, podrá verse en Sevilla tras su reciente premiere mundial en Cinespaña de Toulouse. Parejo, histórico del documental andaluz ('Campos de Níjar', 'Los presos del canal', etcétera), rescata ahora la memoria del Teatro Lebrijano, un referente de la resistencia cultural antifranquista, y la de su ideólogo Juan Bernabé.

Mariano Agudo, habitual del festival con otros trabajos para la productora Intermedia ('Habitar la Utopía', 'Boliviana') presenta Samba, un nombre borrado. Con extremo respeto por el tema y sus protagonistas Agudo acompaña un infrecuente viaje en la migración africana: el de Mahmud, que vuelve a su país de origen tras la pista del desaparecido Samba Benjai.

'Caballo de viento', de Moisés Salama, es un documental "de acompañamiento" que sigue a Nando Fernández de Castro, un anarquista ya en su madurez que exhibe su vida, ideología y milagros ante la cámara.

En 1970 Dennis Hopper, en la cúspide de su carrera, rodó en el poblado peruano de Chinchero el filme experimental The Last Movie. En 'Descanse en paz, Mr. Hopper', de Aurelio Medina y Daniel García volvemos a Chinchero para descubrir qué queda de aquellos días en los que Hollywood tomó el pueblo.

Premio Imagenera 2017, 'Ruibal, por libre', de César Martínez Herrada, es retrato del cantautor del Puerto de Santa María Javier Ruibal, reciente ganador del Premio Nacional de Músicas Actuales, a través de sus amigos, sus paisajes y las ciudades que han ido tejiendo su mestizaje en sus 35 años de carrera.

Más allá del espacio propio que constituye la sección Panorama Andaluz, se encuentran largometrajes andaluces en otras secciones del Festival de Sevilla, constatando el buen momento de nuestra cinematografía. Así en la Sección Oficial está 'El mar nos mira de lejos', de Manuel Muñoz Rivas. Y ya en Resistencias hay tres producciones andaluzas en premier mundial: 'Se abrirá la tierra', de Alonso Valvuena; 'Las cosas', de Carlos Rivero; y 'La isla', de Miguel Rodríguez Pérez.

PASES ESPECIALES DE CINE ANDALUZ

El sevillano Chema Rodríguez ('Estrellas de La Línea', 'Anochece en la India') se traslada a la Guatemala de los 80 para contarnos los horrores de aquella guerra civil en 'Los gigantes no existen', un drama demoledor sobre el miedo, las heridas y las secuelas del dolor con un niño de 9 años en el centro de esta historia que tendrá su estreno mundial en Sevilla.

Autores de un cine de guerrilla, reivindicativo y fresco los creadores de la exitosa webserie sevillana Malviviendo Diffferent Entertainment y Sainzdeces presentan 'Fogueo', que vuelve a dirigir David Sainz. También entre los pases especiales que el Festival de Sevilla ofrece se presentan las producciones andaluzas ya anunciadas 'Murillo, el último viaje', de Tal y Cual Producciones y dirigida por José Manuel Gómez Vidal, en estreno mundial; 'El autor' de Manuel Martín Cuenca; y la premier mundial de 'Oro' de Agustín Díaz Yanes.

LA FILMOTECA DE ANDALUCÍA ESTRENA 'BELMONTE'

Como cada año La Filmoteca de Andalucía presenta en el Festival de Sevilla su principal proyecto de recuperación del patrimonio fílmico andaluz, este año se trata de 'Belmonte'. La filmoteca ha recuperado, restaurado y digitalizado los archivos fílmicos privados del matador Juan Belmonte (Sevilla 1892-Utrera 1962), un trabajo que comenzó hace dos años y que no habría sido posible sin la complicidad de los herederos del matador, sus nietos Javier Beca Belmonte y Yolanda Arango Belmonte.

Por su parte, el cortometraje andaluz muestra sus recursos y esplendor en esta categoría competitiva por el Premio Rosario Valpuesta al Mejor Cortometraje y el Premio Especial Rosario Valpuesta a categoría artística, ambos concedidos por la Universidad Pablo de Olavide y otorgados Asecan.

Directores como David Muñoz o Manuel Jiménez, regresan al festival. El primero propone en 'El mundanal ruido'. El segundo (premiado hace dos años con Show me now!) mantiene 'Conversaciones ajenas'. Con propuestas documentales más clásicas compiten: The Resurrection Club (con la que Guillermo Abril y Álvaro Corcuera han estado nominados al Goya); Finis gloriae mundi de Sándor M. Salas; El afilaó de Julián Azcutia, y Las altas aceras, de Javier Polo. Ya desde la ficción veremos Ayer o antesdeayer de Hugo Sanz; Pez de Javier Quintas; El atraco de Alfonso Díaz; Amor de Ana Rosa Diego y Mercedes del Río; Diferencias, de Isabel Alberro; Problemas de guion, de Bernabé Bulnes; Una china en el zapato, de Adrián Ramos y Oriol Segarra; Una casa en el campo, de Chiqui Carabante; Cachorro, de Jesús Rivera. Fuera de concurso veremos la animación Guajira, de Jesús Guisado; y Sueñan en Alepo, de Rycardo Moreno.

ESTRATEGIA GLOBAL PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL CINE ANDALUZ

El gran reto del cine de autor sigue siendo encontrar pantallas que lo conecten con su público. Abrir estos canales es el principal objetivo de IndustriaSEFF, que presta especial atención al apoyo en la difusión y distribución del cine andaluz.

Como importante novedad este año, por primera vez, el Festival de Sevilla ha logrado formar parte de Festival Scope, una de las plataformas de visionado online de referencia internacional a la que pertenecen festivales como Goteborg, Venecia, Sarajevo, Locarno o Karlovy Vary. Los programadores de festivales, los distribuidores, los exhibidores, los críticos de cine más reconocidos tienen acceso a esta plataforma profesional para seleccionar, comprar o reseñar películas según sean sus intereses.

También como novedad el Festival de Sevilla pone en marcha 4x4, una acción que plantea a los cuatro directores de las cuatro películas andaluzas en competición oficial jornadas específicas de trabajo con directores internacionales de su elección presentes en las secciones competitivas del festival.