Colectivos políticos y sociales se manifiestan este 28F "por la dignidad de Andalucía"

Convocados por la Marchas de la Dignidad, los andaluces y las andaluzas saldrán a la calle este 28 de Febrero para "luchar por una Andalucía en la que no falten ni el pan, ni el trabajo, ni el techo ni la igualdad". "No es un día de fiesta, es un día de lucha. La Andalucía que no se resigna y que lucha, ¡a la calle el 28F!", argumentan los organizadores.

Izquierda Unida y Podemos estarán representados en la manifestación, así como varios sindicatos (no volverán a estar CCOO ni UGT) y otros colectivos también han anunciado que se sumarán a la marcha, que partirá desde la estación de ferrocarriles de Santa Justa de Sevilla a las 12.00 horas y concluirá en el Teatro Maestranza, lugar donde se entregarán como cada años los galardones con motivo del Día de Andalucía.

El año pasado ya fueron unas cien mil personas las que se manifestaron bajo el "¡Andaluces, levantaos¡, ¡Pedid tierra y libertad!" del himno andaluz. En esta ocasión se han distribuido diversos lemas temáticos para reivindicar mejoras para varias cuestiones: Defender los servicios públicos y lo común. No al pago de la deuda / Acabar con el paro y defender el empleo. Prohibir los despidos y repartir el trabajo / Stop desahucios / Por unas pensiones públicas y de calidad. No a la subida miserable del 0,25% / Por una Renta Básica Universal / Por la soberanía alimentaria / Contra las violencias machistas. Lucha feminista / Por el derecho a decidir de los pueblos / Contra la guerra entre los pueblos. No a la OTAN, no a las bases / Ninguna persona es ilegal: papeles para todxs / Basta de represión sindical y social. No a la Mordaza.

"Tras años de movilizaciones para defender sanidad, educación y pensiones públicas y haber enfrentado EREs, reformas laborales y del sistema de pensiones, despidos, rebajas de salario y condiciones de trabajo indignas en empresas y administraciones públicas toca salir de nuevo a la calle porque los problemas se mantienen o incrementan", apuntan.

Los partidos y colectivos llevan varios días anunciando en redes sociales su apuesta por esta marcha "por la dignidad de Andalucía":

💚 El #28F vamos a celebrarlo como siempre hemos hecho, en la calle por una Andalucía en pie de igualdad. #ALaCalle28F pic.twitter.com/NzdgWvBCSf — Antonio Maíllo (@MailloAntonio) 26 de febrero de 2018

Este miércoles salimos a la calle por nuestra Educación Pública, contra los recortes para que sea de todas y para todas



Mañana #28F nos vemos a las 12:00hs en la Estación de Santa Justa de Sevilla. Por una Andalucía en la que vivir. pic.twitter.com/B47Xhfb4z6 — Podemos Andalucía (@Podemos_AND) 27 de febrero de 2018

CGT Sevilla vuelve a la calle mañana otro 28F más. https://t.co/Bby3zFMNIS pic.twitter.com/IrR7hSNxNu — CGT Andalucia (@CGT_A) 27 de febrero de 2018

💚 Queremos una Andalucía sin pobreza, sin precariedad, sin exiliados económicos. Queremos una Andalucía como la que más.



Es por eso que #ALaCalle28F pic.twitter.com/qI1TDp6Htc — IU Andalucía (@iuandalucia) 19 de febrero de 2018

Este 28F estudiantes y trabajadores saldremos a las calles reivindicando entre otros derechos una escuela pública y de calidad.



¡Queremos pan, trabajo techo y dignidad! #ALaCalle28F pic.twitter.com/iTuxIoGv0X — Sindicato de Estudiantes Andalucía (@SEAndalucia) 19 de febrero de 2018

Basta ya de precariedad, paro y explotación!

Basta de ser temporero del campo y el turismo! #ALaCalle28F pic.twitter.com/dwpegDfEjT — Marchas Dignidad And (@MDignidadAND) 19 de febrero de 2018

Por recuperar los derechos que nos han quitado y por conquistar los nuevos que están por venir. Por una Andalucía como la que más. #ALaCalle28F pic.twitter.com/GzRI8noMlv — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 19 de febrero de 2018

En Defensa del Paciente estamos en contra de la Subasta de Medicamentos. Con la Sanidad no se hace Negocio Susana Díaz. Somos los únicos en Europa. #AlaCalle28F #SusanaFuera pic.twitter.com/FJ5B87KJat — Partido Nacionalista Andaluz (@andalucesAND) 27 de febrero de 2018

Este 28F a la calle por nuestros derechos sociales y políticos. Andaluces levantaos! pic.twitter.com/WroAiZBBx1 — SAT Andalucía (@SAT_nacional) 26 de febrero de 2018