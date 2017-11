Muerde verde en Sevilla: comida rápida... y ecológica, casera y rica

La idea se ha cocinado tan a fuego lento, con tanto mimo y dedicación, como sus propios platos. Y el resultado es Muerde Verde, un nuevo establecimiento de comida para llevar en Sevilla que le da una vuelta de tuerca a los menús tradicionales que consumimos a diario, se aparta de la comida rápida y las dietas poco saludables, para convertir la mesa diaria en una fiesta.

Productos frescos de temporada, predominio de recetas vegetarianas y veganas pero sin cerrarse a la carne y el pescado, e ingredientes ecológicos atraviesan la carta de Muerde Verde, un establecimiento que "pretende cubrir una necesidad que consideraba que no existe, o no lo suficiente, en Sevilla", explica la cocinera Ana López Atero.

"Decimos muy a menudo, de hecho la publicidad tradicional se encarga de bombardearnos con esa idea, que las prisas y la falta de tiempo no son ya sinónimo de comida basura; y que se puede seguir una dieta saludable acudiendo a los platos precocinados que se ponen la etiqueta 'eco' o 'bio'.... Pero no es verdad, al menos mi experiencia así me lo dice".

La preocupación por lo que comemos

En concreto, fue a raíz de la enfermedad de un familiar, cuando Ana López Atero, ya dedicada de manera profesional a la cocina, comenzó a preocuparse "por todo lo que comemos. Dejé los productos procesados, empecé a mirar las etiquetas de los alimentos, descartando los que tienen muchos aditivos. Empecé a consumir principalmente verduras, legumbres y pescados y dejé de comer carnes rojas y procesadas", nos explica.

En concreto, "en El Contenedor es donde me introduzco en la cocina ecológica elaborada con alimentos de cercanía. Descubro mucho producto vegetal que hasta entonces desconocía y me cautivan". Y de ahí surgió esta idea que le ha permitido emprender una carrera profesional en solitario, tras años "de leer e investigar sobre cocina vegetariana y saludable".

En Muerde Verde, Ana López tiene claro que "la calidad de los ingredientes será fundamental", así como una elaboración casera al frente de la cual estará ella misma, "cuidando todos los detalles".

Una carta sorprendente

Formada en el Instituto Macrobiótico de Andalucía -con sede en Sanlúcar La Mayor- y Postgrado de Gastronomía por la Escuela de Hostelería de Sevilla Taberna del Alabardero, Ana López Atero es especialista en sopas frías (gazpacho, gazpachuelos, salmorejos...), cremas de verduras y patés vegetales, y siente "devoción" por los platos de cuchara, a los que va a aplicarle cierta audacia en la mezcla de sabores e ingredientes, como será el caso de las lentejas con chorizo de calabaza o sus alubias con almejas... "Cuchareo sin grasa", como ella misma denomina.

Entre los platos que jalonarán la carta de Muerde Verde destacan también una amplia variedad de ensaladas y ensaladillas veganas, bollería libre de azúcar, huevos y lácteos y queso vegano para untar, entre otras variedades. Pero los omnívoros tienen también un hueco en Muerde Verde, y para ellos Ana López Atero apuesta por el roast-beef con chutney de mango y menta y el pollo de corral estofado con frutas, entre otros.

Trayectoria profesional

A medio camino entre la costa y la montaña, Ana López Atero nació en Cádiz en 1980, pero su periplo vital ha pivotado siempre entre la capital que mira al mar y la sierra gaditana, con un fuerte arraigo en el municipio de El Bosque, donde existe una gran tradición en la elaboración de quesos artesanos, pan tradicional, chacinas y la cría de la trucha.

" Empecé a cocinar para mis tías y mi abuela con unos 10 años. Les hacía dulces para merendar y a ellas les encantaba, se morían de risa... Sólo un poco más tarde, con 12 años, comencé ya a redactar mi recetario personal. Aún lo conservo... Y lo uso!", recuerda entre risas la chef andaluza.

Sin embargo, sus inicios profesionales se decantan hacia el turismo, grado universitario que estudió a caballo entre Granada y Florencia, capital de la Toscana Italiana, de donde se trajo "un maravilloso recetario de pastas y verduras que he incorporado a mi formación posterior como cocinera", asegura. "Me decidí por la cocina ya mayor, pero creo que ha sido una buena elección. Más que tarde, pienso que era el momento justo para saber qué y por qué quería hacer esto", explica Ana López, que junto con el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, el Hotel Fontecruz, los restaurantes Contenedor y Mechela y su paso por Aponiente, el establecimiento de Ángel León -dos estrellas Michelín- en El Puerto de Santa María (Cádiz), ha trabajado en el Grosvernor House de Londres -cinco estrellas-, dentro del proyecto europeo Leonardo Da Vinci.