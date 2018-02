El líder del PP en Andalucía empeña su palabra: "El peaje de la AP-4 se acaba en 2019"

"El peaje de la AP-4 se acaba en 2019 y a ustedes se les acaba el cuento", le ha espetado a Susana Díaz este jueves el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno, durante la sesión de control. El líder de la oposición matizaba con ello sus palabras de la pasada semana, cuando vinculó la eliminación del pago en la autopista Cádiz-Sevilla a que él fuera presidente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, en su cara a cara con la presidenta de la Junta de Andalucía, ha optado por desmontar esta estrategia a la que se ha aferrado los socialistas.

"Este asunto no da para más", ha insistido Juan Manuel Moreno después de que Susana Díaz lo haya acusado de "liarla parda" con sus declaraciones de la pasada semana, calificadas por el resto de partidos como "chantaje" y desautorizado incluso por la exalcaldesa del PP en Cádiz, Teófila Martínez, como le ha recordado la presidenta durante su intervención en el Parlamento de Andalucía.

El caso es que este peaje, cuya concesión expira el 31 de diciembre de 2019 tras 50 años de explotación privada, ha reavivado el debate la última semana, dado que el Gobierno de España insiste en que no se volverá a prorrogar el contrato pero no termina de hablar de eliminación, lo que despierta todo tipo de especulaciones. Lo ha aprovechado la Junta Andalucía, que ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian tanto impugnar la enésima prórroga de la concesión en 1997 como reclamar lo que lleva pagado desde que en 2005 accedió a asumir la liberación del tramo entre Jerez de la Frontera y Cádiz, cifrado en más de 100 millones de euros hasta la fecha y que serán 125 cuando caduque el contrato.

Un anuncio que, en cualquier caso, ha levantado muchas dudas jurídicas porque se hace cuando ha pasado una década de la prórroga, avalada por el Tribunal Supremo cuando la impugnó la Diputación de Cádiz, y más todavía desde que la Junta de Andalucía asumió el coste de la liberación del referido tramo, con el compromiso del entonces presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero de que se procedería a un desdoble de la A-4 para que hubiera una vía de alta capacidad como alternativa, cosa que nunca se ha completado.

Eso sí, se da la circunstancia de que en la gestión de estos peajes ha habido un agravio con Andalucía por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, teniendo en cuenta también que de todas las autopistas de peaje del país, la que une Cádiz con Sevilla es la única que no da opción a los conductores de otra vía de alta capacidad si no quieren pagar. En este sentido, hay que recordar que el Consejo de Ministros del 28 de julio de 2017 decidió asumir en exclusiva, hasta 2048, el coste íntegro del peaje de los tramos de la AP-9, principal eje de comunicación de Galicia y de conexión con el norte de Portugal y que hasta ahora venían asumiendo desde 2006 la Xunta de Galicia y el Gobierno de España.

En cambio, no se ha hecho lo mismo con Andalucía. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, reiteraba, por ello, en el pleno durante la comparecencia programada para continuar manteniendo vivo este pulso: "Lo que exigimos es razonable y justificado y no es más que lo que viene haciendo la Junta de Andalucía, sin corresponderle desde 2005". Es más, reclamaba que por lo menos se elimine "inmediatamente" el pago en el tramo Puerto Real-Jerez de la Frontera.

De todas maneras, en las últimas horas ya son varias las voces del PP que han hablado de gratuidad cuando expire la concesión. Lo había dicho previamente, también en el pleno del Parlamento de Andalucía, el diputado del PP Juan Bueno: "No se va a prorrogar cuando finalice en 2019 y que ni los andaluces ni nadie van a pagar por el mismo a partir de entonces". En esta línea, sostenía que ya lo han dicho "tres ministros", en alusión a Ana Pastor, Rafael Catalá e Íñigo de la Serna, si bien todos han preferido moverse en el terreno de la ambigüedad. "Si desconfían es porque no están acostumbrados a cumplir lo que prometen", apostillaba Juan Bueno. Y poco antes lo manifestaba la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez: "No se volverá a pagar por este peaje".

En esta línea, tanto el PP como C's le han recordado a los socialistas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podía haberlo suprimido "en años de bonanza" y no lo hizo. Es más, el diputado de C's Sergio Romero ha considerado que el peaje en una "ofensa" que "alimenta la confrontación entre un bipartidismo rancio de PSOE y PP, siempre de espaldas a la sensibilidad de los andaluces".