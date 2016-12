Personas sin hogar y viviendas vacías: dos censos imposibles y una contradicción permanente

"Ni gente sin casa ni casas sin gente" era una de las frases surgidas del movimiento 15M y una contradicción del sistema que sigue siendo realidad en la sociedad actual. Existen miles de viviendas sin habitar como existen miles de personas que cada noche duermen al raso. Lo que tampoco resulta muy comprensible es que no existan censos de ambas cuestiones: no hay un número cerrado de casas vacías ni tampoco una cifra, ni oficial ni extraoficial, de personas que no tengan un lugar donde cobijarse.

El dato de cuántas viviendas vacías hay en Andalucía es, todavía hoy, la pregunta del millón. La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz tiene abierta una investigación desde hace un par de años para elaborar un inventario fiable pero aún se encuentra recopilando datos. El fin es tan elemental como difícil de concretar la realidad, "habiendo tantas personas y familias que no pueden acceder a este bien básico por sus propios medios, necesitando de la ayuda de la administración para satisfacer el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada", argumentaba hace meses el Defensor.

Un cuestionario detallado

Fuentes de la Oficina señalan que lo que se pretende con el estudio es conocer fielmente la dimensión de la vivienda pública en Andalucía y la satisfacción del derecho a la vivienda por parte de los ciudadanos. Por eso iniciaron dicha actuación en diciembre de 2014, consistente en el envío de un cuestionario a los ayuntamientos, a las diputaciones y a la Junta de Andalucía para que detallaran la cantidad y características de sus viviendas, la situación de su ocupación, la dimensión y características de la demanda, etc. "Nuestro propósito es que las administraciones contribuyan a crear un inventario de la vivienda pública en Andalucía", apuntan desde el Defensor.

El caso es que aún se está en el proceso de que los ayuntamientos respondan al detallado cuestionario que se les envió, centrado en las viviendas que tiene la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que son los que poseen prácticamente la totalidad de la vivienda pública en la comunidad. La Junta sigue a ello y, de los 81 municipios con más de 20.000 habitantes, sólo faltan por que contesten cuatro (Roquetas de Mar, Úbeda, Coín y Mairena del Aljarafe) y a otros ocho aque se les ha pedido que completen la información (El Ejido, Montilla, Martos, Benalmádena, Mijas, Nerja, Alcalá de Guadaíra y Bormujos). También faltan las diputaciones de Granada y Córdoba, según la última información facilitada. La intención era presentar el estudio antes de final de año, pero no ha sido posible.

¿Qué información tiene la Junta, en concreto la Consejería de Fomento y Vivienda sobre viviendas vacías, bien públicas, bien privadas? "Del parque libre no tenemos datos. Nosotros no tenemos control sobre las viviendas privadas, pero hay una estadística del Instituto Nacional de Estadística (INE)", explican desde la Consejería. La última cifra de viviendas privadas vacías se apoya en el Censo de Población y Vivienda referido a 2011, y en Andalucía había registradas 637.221 viviendas vacías, el 14,6% del total de viviendas de la comunidad. Respecto a cuántas viviendas públicas vacías, "las nuestras están, en general, ocupadas", se han limitado a decir desde la Administración andaluza, sin aportar información detallada al respecto.

Sin datos de personas sin hogar

Según Ignacio Bartolomé, director de RAIS Fundación en el Área Sur, "no existen datos actualizados ni exactos sobre cuantas personas están sin hogar en las calles de Andalucía". No obstante, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, está realizando una investigación ('Estudio sobre personas sin hogar en Andalucía. Conocer para actuar') en colaboración con los ayuntamientos de todas las capitales de provincia y con la asistencia técnica de esta entidad con el fin de conocer el número de personas que viven sin hogar en Andalucía y cuáles son sus características y sus principales necesidades y problemáticas, apunta Bartolomé.

De esa forma, la información obtenida se podrá aplicar en la mejora de la gestión que se realiza, señala. Justamente eso, sin información fidedigna no se puede mejorar la gestión de esta paradoja. En ese sentido, parece que al menos el Ayuntamiento de Sevilla ha hecho los deberes, contabilizando 444 personas sin hogar este invierno. "Es complicado contar con datos oficiales más allá de los que manejamos nosotros y que hemos obtenido por el estudio que hicimos. De hecho, en España no existen muchos más datos al respecto sobre este tema, y esperamos poder actualizarlos lo antes posible, pero de momento es lo que podemos ofrecer", añaden fuentes de RAIS.

Alguna de las consecuencias de ese vacío informativo se desprende de una investigación realizada en 2015, cuando el Observatorio Hatento estimó que un 47% de las personas sin hogar en España había sido víctimas de, al menos, un incidente o delito de odio por aporofobia. De estas personas que han sufrido delitos de odio, en un 81% de los casos habrían sido víctimas de delitos de odio en más de una ocasión. Para Observatorio Hatento, "es fundamental no olvidar que el derecho a la vivienda se relaciona directamente con la calidad de vida, la seguridad y la salud de las personas, de forma que interacciona con los demás derechos fundamentales. Una sociedad democrática no puede permitirse abandonar más allá de los márgenes a parte de su ciudadanía".