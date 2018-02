"Andalucía en deuda siempre con él": el lugar donde asesinaron a García Caparrós, Lugar de Memoria Democrática

"Amo mi tierra, lucho por ella, mi esperanza es su bandera, verde, blanca, verde". Ésta es la letra de Carlos Cano con la que comienza el reconocimiento y se hace "por fin justicia" al señalizar como Lugar de Memoria Democrática de Andalucía la esquina donde fue abatido Manuel José García Caparrós, joven sindicalista malagueño que fue asesinado en las manifestaciones por la autonomía el 4 de diciembre de 1977.

En la placa en recuerdo y reconocimiento al Hijo Predilecto de Andalucía Manuel José García Caparrós también se incide en que "su trágica pérdida fue guía para conseguir el 28 de febrero la autonomía plena para esta tierra. Andalucía en deuda siempre con él le rinde homenaje".

El acto ha estado presidido por el vicepresidente y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto con las hermanas de Manuel José García Caparrós y otras autoridades.

Loli, hermana de García Caparrós, ha dicho que hoy "es un honor" que la esquina sea reconocida como Memoria Democrática: "Aquí fue donde cayó, sabemos que no fue donde le dispararon, pero aquí fue el único sitio donde él cayó abatido y esta esquina siempre será recordada como un símbolo de Manuel José García Caparrós".

"Este es el lugar propio para ser de Memoria Democrática", ha valorado, al tiempo que ha dejado claro que "vamos a seguir luchando" para saber la verdad. Por ello, ha pedido a los partidos políticos que se sumen a la firma para que "todos los papeles que estén en Madrid estén en el Parlamento de Andalucía, que es donde debe de estar y donde se debe de investigar ese crimen que desde hace 40 años está silenciado".

"En 1977 el Gobierno de aquel entonces encubrió el asesinato de mi hermano, y 40 años después seguimos en las mismas. El Gobierno de 2018 sigue encubriéndolo, por lo que exigimos que vengan a Andalucía los papeles. No queremos más golpes en las espaldas, ahora queremos la verdad: verdad, justicia y reparación", ha defendido Paqui, otra de las hermanas de Manuel José.

Por su parte, Jiménez Barrios, que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, ha recordado que en diciembre del pasado año el Consejo de Gobierno tomó el acuerdo de declarar el entorno donde cayó García Caparrós Lugar de Memoria Histórica y "es lo que estamos haciendo con el descubrimiento del monolito vertical".

"Este es un acto de justicia con la familia y de dignidad y de recuperación de la memoria de Andalucía y lo que ha significado la lucha del pueblo andaluz por su propia autonomía", ha señalado el consejero, al tiempo que ha recordado que las manifestaciones "y el desgraciado asesinato de Manuel José fueron el preludio de esa gran manifestación popular que consiguió la autonomía para Andalucía años más tarde".

A juicio de Jiménez Barrios, Andalucía "hoy da un paso importante en la recuperación de su memoria" y, además, "va en la línea de algo que viene diciendo el Gobierno permanentemente", incidiendo en La Ley de Memoria Democrática, "una ley que desde la tranquilidad y la normalidad democrática de un pueblo maduro como es el nuestro, va dando unos pasos muy importantes y necesarios en la recuperación de esa memoria".

Ha valorado también el Plan de Memoria Democrática que se está redactando para los próximos años; la introducción en el currículo educativo; las declaraciones de memoria --51--; y la exhumación de fosas entre otros. "Todo va en la línea de un pueblo maduro y democrático como es el nuestro, que tiene que conocer qué ocurrió y reparar, en la medida de las posibilidades, todo el daño que se había producido", ha expuesto.

"Ese día histórico --4 de diciembre-- va a quedar rememorado", ha señalado el consejero, agradeciendo, además, que las hermanas estén en el acto, que se ha cerrado con los sones del himno de Andalucía.

"SABER LO QUE OCURRIÓ"

De igual modo, ha asegurado que Andalucía "necesita saber exactamente lo que ocurrió" y ha señalado que la Junta "va a recurrir la ley que ampara el secreto" de los datos de la Comisión de Encuesta que recoge los detalles del asesinato de García Caparrós.

"Cuarenta años después no hay ninguna excusa para no conocer exactamente qué es lo que ocurrió y quiénes fueron los actores y los protagonistas", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "el Gobierno andaluz no va a cejar en el empeño de esclarecerlo, porque se lo debemos a la familia y a Andalucía".

"Esto es de justicia en una sociedad moderna, democrática, consolidada, que tiene que conocer lo ocurrido", ha apostillado. Por último, ha agradecido a los familiares de víctimas y al conjunto del movimiento memorialista que "son piezas fundamentales para haber llegado hasta aquí".

ALCALDE

De igual modo, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha recordado la figura de García Caparrós, cuya muerte, hace más de 40 años, "tiñó de luto el 4 de diciembre de 1977, una manifestación que era de esperanza en la petición de la autonomía andaluza".

Para De la Torre, este hecho "demostraba que la adaptación de todas las instituciones, servicios y la estructura, en este caso de seguridad, le faltada un rodaje y adecuación, es evidente", ha dicho. Asimismo, ha recordado la "bandera que no estaba", en alusión a la enseña andaluza en la Diputación Provincial, y el comienzo de la ruptura de la manifestación, que era de "paz y esperanza".

"El recuerdo de muchos malagueños que vivimos esa manifestación --ha continuado-- está el cómo se rompió esa armonía y esperanza con esa noticia tan triste y tan impactante", como fue la pérdida de García Caparrós, que "supuso ese impacto a todos los andaluces, especialmente, a los malagueños".

En este punto, De la Torre ha incidido en que de aquel día "lo que debe movernos a todos es a trabajar siempre para que nuestra autonomía sea la mejor posible para que los resultados, los hechos, estén a la altura de las esperanzas que entonces se pusieron", ha dicho, además de para que "se aclaren todas las cuestiones que en este sentido queden por aclarar en relación con este hecho tan luctuoso".

Por otro lado, ha valorado que la esquina sea reconocida como Lugar de Memoria Democrática, destacando que ya en el Pleno del Ayuntamiento de 2016 "hubo un acuerdo en esa dirección".

"Málaga ha sido una ciudad en cuanto a la etapa de la Guerra Civil y la posguerra especialmente activa y avanzada y pionera en esta materia", destacando lo llevado a cabo en materia de memoria, entre otros, en el cementerio de San Rafael.

Por ello, ha considerado oportuno recordar "siempre que sea constructivo y nos haga reflexionar a todos: una vida joven se perdió, veamos como podemos compensar la pérdida de esa vida haciendo las cosas lo mejor posible en todos los sentidos", ha concluido.