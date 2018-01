El Ayuntamiento de Sevilla se propone comprar viviendas vacías para destinarlas a fines sociales

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa municipal de vivienda y suelo (Emvisesa), ha lanzado una campaña y ha abierto una convocatoria con el objetivo de comprar o alquilar en torno a 400 viviendas vacías en los próximos tres años con el objetivo de darles un uso social. Esta estrategia se realiza después de que un diagnóstico previo haya detectado que existen en la ciudad en torno a 23.000 pisos que no son primeras viviendas (no tienen nadie empadronado o no tienen consumos registrados) y cuenta con previsión presupuestaria para 2018 de al menos tres millones de euros para la compra y dos millones de euros para el alquiler a través del programa de Prestaciones Públicas Complementarias.

Según informa el Ayuntamiento en un comunicado, las dos ofertas que se lanzan este miércoles vienen acompañadas por la campaña 'Sevilla llena, todos ganamos', que tiene como objetivo dar la máxima difusión a esta propuesta entre todos los propietarios de viviendas vacías.

"Tenemos que ampliar el parque público de viviendas de la ciudad de Sevilla, y debemos hacerlo en primer lugar actuando sobre los pisos que se encuentran disponibles y que, a través de alguna de estas dos fórmulas, se pueden poner en uso de forma inmediata. Por eso hacemos este llamamiento para alcanzar al máximo de población posible", ha explicado el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, quien ha presentado esta convocatoria acompañado del gerente de Emvisesa, Felipe Castro.

Viviendas vacías de titularidad privada

En relación con la adquisición de viviendas, el proceso se realizará a través de dos convocatorias públicas. La primera de ellas, coordinada por Emvisesa, se ha abierto este miércoles 31 de enero y estará disponible hasta el próximo 2 de abril. El precio máximo por vivienda es de 98.000 euros y deben reunir en cualquier caso varios requisitos, entre ellos que las viviendas deben encontrarse en la ciudad de Sevilla, podrán ser de nueva construcción o de segunda mano, estar en buen estado de conservación, habitabilidad y en condiciones para el uso que se le destina.

En caso de precisar obras de acondicionamiento o reforma, éstas no podrán superar el 50% de su valor de tasación con el límite de 25.000 euros; deben reunir las condiciones de seguridad estructural que establece el Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla (PGOU) y las ordenanzas municipales; tendrán una superficie mínima construida de 45 m2 y un máximo de 140 m2; y deben tener al memos un dormitorio, cocina, salón y un baño con inodoro, lavabo y bañera o ducha.

Además, el edificio en el que se ubique la vivienda ofertada ha de estar en buen estado de conservación, accesibilidad, habitabilidad y mantenimiento; y constituido en régimen de propiedad horizontal inscrita en el Registro de la Propiedad; y las viviendas deben estar al corriente de gastos de comunidad de propietarios, de impuestos y tasas municipales, y gastos de suministros (gas, agua y electricidad), en el momento de formalización de escritura pública, entre los requisitos a cumplir también.

Convocatoria de alquiler en marcha

En segundo lugar, en cuanto al alquiler, existe una convocatoria en marcha y ya se han firmado cuatro contratos. Hay además una decena de solicitudes en tramitación. El objetivo es que a través de esta campaña y de distintas acciones dirigidas específicamente a las zonas detectadas como prioritarias en el diagnóstico de viviendas disponibles se logren multiplicar las solicitudes presentadas.

En esta convocatoria, la vivienda, con un mínimo de 50 m2 y dos dormitorios, debe estar ubicada en el término municipal de Sevilla, no estar alquilada ni ocupada, contar con las condiciones básicas de habitabilidad (suministros de agua y electricidad, calentador de agua) y tener un seguro multirriesgo contratado. Asimismo, la cesión de uso de la vivienda a Emvisesa se realiza por un periodo de tres años. No obstante, el contrato de alquiler con el inquilino final tendrá una duración de un año, prorrogable hasta dos años más. El último requisito es que el alquiler, en una cuantía máxima de 450 euros, le será abonado directamente por Emvisesa, de manera mensual y será revisable anualmente.