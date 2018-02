La Universidad de Sevilla anuncia que acabará en dos años con los "falsos asociados y falsos sustitutos interinos" entre su profesorado

La Universidad de Sevilla (US) acabará en dos años los "falsos asociados" y los "falsos sustitutos interinos", una figura contractual utilizada "para rellenar una posición que era claramente estructural" y sobre la cual la Hispalense está "haciendo una política importantístima para que desaparezcan", según ha anunciado el rector, Miguel Ángel Castro.

El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, ha mantenido este lunes un desayuno informativo con los medios de comunicación para repasar sus primeros dos años de mandato y fijar los retos más importantes para los dos restantes, destinando buena parte de su intervención a tratar temas relacionados con el personal docente e investigador, con especial dedicación a la figura de profesor contratado doctor interino, a quien les ha asegurado para este año una solución a su situación. También ha anunciado que en 2018 saldrán plaza para todos los acreditados a catedrático y en dos años para todos los acreditados a profesor titular, "acabando con las listas de espera" en ambas situaciones.

Preguntado por la precariedad entre los profesores asociados, Castro se ha referido a "los falsos asociados y los falsos sustitutos interinos". Según ha explicado, "no es una persona profesional que tenga otra actividad en otra empresa o institución y venga de asociado sino que no había otra forma de contratar y usábamos esta figura contractual para rellenar una posición que era claramente estructural". Ebn ese punto ha destacado que la reducción de asociados y sustitutos interinos es "proporcional al aumento de los ayudantes doctores, que son los que verdaderamente tienen que hacer la carrera académica".

"Ya no sacamos falsos asociados ni falsos sustitutos. Algunos entraron así y hay que hacer el trabajo fino para que pasen a las situaciones adecuadas. Eso dependerá de cada situación personal pero en el mandato que queda debería de quedar muy normalizado para que solo restaran casos excepcionales", ha detallado.

Eliminación de las listas de espera

También en materia relacionada con el personal docente e investigador ha destacado el "trabajo intenso" por "ir sacando el mayor número de plazas en las ofertas públicas de empleo en 2016 y 2017 para ir contrarrestando los efectos extraordinariamente negativos de los recortes y las leyes especiales puestas en marcha desde 2012", recordando que la oferta de 2017 ha significado un total de 447 plazas y que, con similar previsión para este año, espera dar "un paso delante" que implicaría "que todas las personas acreditadas a cátedra en la US tendrán la opción de competir por una plaza de catedrático en este 2018.

"Es decir, quitaremos la lista de espera. Los catedráticos de universidad en 2018 ya no estarán en lista de espera. Y con la misma velocidad conseguíriamos esto para los titulares en el horizonte de este mandato (dos años). Me parece que esto torna la desilusión que iba minando en este personal por un horizonte de esperanza", ha comentado.

También se ha referido al acuerdo en la mesa sectorial del profesor contratado doctor interino (PCDI) a nivel andaluz "para llevar a cabo una recuperación de los derechos y que no haya ningún profesor con unas cargas por encima de 24 créditos", incluyendo los sexenios y los quinquenios para los laborales, y que compromete a la administración autonómica a sacar este año una convocatoria con un nuevo planteamiento de los complementos autonómicos. En este sentido ha añadido que una sentencia amplía el concepto temporal de cinco años y ha remitido por una carta al presidente de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) donde le ha solicitado que incorpore a los ayudantes doctores para su reconocimiento.

A ese respecto ha comentado que la situación de los PDCIi ha sido "el hecho más difícil y relevante", de "dolor y quebranto", que ha tenido en estos dos primeros años de amndato. Su figura surgió como reacción de las universidades públicas ante la imposibilidad legal de sacar plazas de contratados doctores y la realidad material que se producía cuando los ayudantes doctores cumplían los cinco años de contrato, ha explicado, creándose una importante bolsa de profesores que recientemente desconvocó una huelga.

Alejarse de la endogamia

"Estamos trabajando con ellos" y, "por animar" también en ese "horizonte de esperanza" ha cifrado en casi 90 los PDCI en esta circunstancia y "más de 30 ya han solicitado participar en las pruebas de contratados doctores", dentro de las 447 plazas referidas. Castro, ante ello, espera "que en 2018 resolvamos la cuestión de todas las personas que se encuentran en esta situación".

Para explicar la situación de los PDCI ha explicado que "no quiero una normalización automática de su situación (lo que ellos llaman adaptación) porque estén acreditados, y no lo quiero por dos razones: por orgullo del valor y de la calidad que tienen todos esos compañeros acreditados, y que pareciera que tengan que entrar por otra puerta (tienen que competir y lo sacarán porque tienen el mérito), y por el efecto negativo que tendrá en la sociedad, porque detrás de eso está el argumento de la endogamia, y yo no deseo eso para mi universidad". Ha explicado que "ha podido parecer una confrontación pero en realidad no lo es, porque ellos tienen los méritos pero lo han sufrido de una forma peor que el resto porque se han quedado en un limbo. El acuerdo lo que intenta es garantizarles la seguridad de un proceso que les permita presentar sus méritos, que lo hagan en igualdad de oportunidades y que saquen la plaza".

El rector ha hecho balance de las actuaciones acometidas en estos dos años al frente de la Universidad de Sevilla, recordando la reforma estatutaria y la renovación del Claustro y profundizó en algunos de los mensajes recogidos en su Informe de Gobierno 2017. El personal de administración y servicios y el sector de estudiantes, del que le preocupa su baja participación en la vida universitaria, también tuvieron hueco en la exposición del rector.

Infraestructura, investigación, ordenación académica, cultura, deporte y servicios sociales fueron otros de los capítulos que se trataron en el desayuno. En este punto, resaltó que "el balance entre lo que hace el sistema universitario público con lo que tiene para hacer es muy positivo" y aprovechó para reiterar la necesidad, en Andalucía, de que se acuerde un Plan de Financiación Plurianual, así como que la Junta de Andalucía "nos autorice a gastarnos los millones de euros de remanente no afectado".