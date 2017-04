En prisión tres detenidos por los incidentes en la madrugada del Viernes Santo en Sevilla

Tres de los ocho detenidos por provocar estampidas en la madrugada del Viernes Santo de Sevilla durante el paso de las cofradías han ingresado en prisión por orden del juez. Los tres, naturales de Sevilla, portaban barras metálicas, y se ha ordenado su ingreso en prisión por los presuntos delitos de desórdenes públicos agravados, tipificados en los artículos 557 y 557 bis 3 del Código Penal. Los otros cinco han quedado en libertad con cargos.

El resto de los detenidos son también de Sevilla, mientras que hay un octavo natural de Senegal, quien fue arrestado en la primera intervención de la policía a las 3.30 horas por gritar "Alá es grande", originando una estampida en el entorno de Reyes Católicos, y que también ha quedado en libertad con cargos.

En paralelo, han sido abiertas diligencias de investigación con relación a siete jóvenes, algunas de ellas menores, que en la avenida de la Constitución habrían comenzado a reír de quienes huían atemorizados, extremo que habría agravado la situación de pánico que se vivía en ese momento, según han informado desde el Ayuntamiento de Sevilla, si bien ninguna ha sido detenida.

Las palabras del concejal de Seguridad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, por estos hechos han sido muy duras. Tras mostrar su total respulsa por los actos de estos estos "gamberros y sinvergüenzas que no merecen pisar esta ciudad ni son dignos de ser nombrados como personas", ha expresado: "La madrugá está tocada, pero no van a conseguir acabar con ella. Estos golfos, esta escoria y esta basura humana no nos va a vencer". El edil, así, ha criticado a estas personas por "jugar con la histeria".

También ha destacado las medidas puestas en marcha por seguridad en los festejos. "Estas medidas han evitado consecuencias peores y tendremos que seguir tomando otras, aunque no gusten", ha avisado junto con Ricargo Gil-Toresano, delegado del Gobierno de España en Sevilla. En este sentido, ha avanzado que la venta de alcohol y su expedición para consumo en la calle es directamente "incompatible" con la celebración de la Semana Santa.