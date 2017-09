Una performance denuncia la regulación de los autobuses turísticos de Sevilla durante una falsa rueda de prensa

La portavoz de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense, Susana Serrano, ha alertado de que han transcurrido ya más de seis meses desde que el pleno, a instancias de su formación, aprobase por unanimidad regular la actividad de los autobuses turísticos de dos plantas y promover su licitación por concurso público. Además de lamentar este nuevo "incumplimiento" de los socialistas, Serrano señala que con ello, el Ayuntamiento no promueve una regulación que reportaría aproximadamente un millón de euros anuales a las arcas municipales.

La denuncia se ha producido en un original contexto como ha sido una 'falsa' rueda de prensa con la igualmente falsa entrega de un cheque de 500.000 euros a una empresa de autobuses líder en el turismo de nuestra ciudad. De esta forma, Participa denunciaba "el total sinsentido de que no se cobre ningún canon a las empresas que gestionan los autobuses turísticos".

"Es una cuestión que ocurre en nuestra ciudad al no regular y no establecer el canon correspondiente por hacer uso del espacio público como es habitual en otras ciudades de España y de Europa. Con esta performance queríamos visibilizar que Sevilla regala a dos empresas un millón de euros al año por no regular los buses turísticos", indica Participa.

Fuentes municipales indican al respecto esta cuestión "está sin regular desde siempre" en Sevilla y que, tras un acuerdo del Pleno, "se están ultimando los pliegos para sacarlo a concesión con un canon". En otras grandes ciudades como Madrid, los ingresos superan los tres millones de euros, ejemplifica Participa.

La mencionada moción de este grupo municipal recordaba que en la ciudad de Sevilla operan dos empresas de autobuses turísticos de dos plantas, en concreto City-Sightseeing y Busturistico, que realizan su actividad "sin contraprestación alguna" hacia la ciudad, a través de "unas autorizaciones municipales de hace más de 25 años", toda vez que estas mismas empresas "abonan considerables cantidades por la prestación de este servicio en otras ciudades españolas".

Seis meses desde la aprobación de la moción

Por eso, esta moción aprobada por unanimidad en enero abogaba por "regular" el transporte turístico en autobuses de dos plantas, licitando el servicio mediante un concurso público regido por un pliego que además de la oferta económica por el correspondiente canon, contemple "aspectos medioambientales, de salud pública, de actividad social o derechos laborales de los trabajadores".

Pero Serrano avisa de que "ya se han cumplido los seis meses de plazo que establecimos en la moción que se aprobó por unanimidad en el pleno de enero, un nuevo incumplimiento del alcalde socialista Juan Espadas".

"Con esta dejadez, el Gobierno sigue favoreciendo a una empresa privada en detrimento de aumentar las arcas municipales en beneficio de todos los sevillanos y sevillanas. Como ya dijimos, se estima que este canon supondría unos ingresos de un millón de euros al año. En otras grandes ciudades como Madrid, los ingresos superan los tres millones de euros. Por lo tanto no entendemos que en nuestra ciudad ningún gobierno en 25 años haya establecido este canon", ha manifestado la portavoz de Participa.

"El turismo en Sevilla vive un momento dulce y esta regulación encaja con nuestra apuesta por un turismo sostenible y de calidad. Ni Juan Espadas, ni Antonio Muñoz pueden seguir poniéndose medallas por la buena gestión del turismo. Continuamente tenemos que ir corrigiendo situaciones irregulares como ésta, a la vez que hacemos propuestas concretas para obtener el mayor beneficio para toda la ciudad", ha declarado Susana Serrano.

"La falta de regulación de los autobuses turísticos no es sólo una cuestión económica, sino que es fundamental para reducir la contaminación, así como el tráfico en el casco histórico", según la portavoz de Participa Sevilla. En resumen, Serrano ha exigido que el Ayuntamiento acabe con "esta deuda histórica" y se licite por concurso público la actividad de los autobuses turísticos.