La madre de los niños sustraídos por su exmarido: "Estaré tranquila cuando ingrese en la cárcel"

Sonia Barea, la madre de los dos menores de 9 y 10 años de edad que fueron sustraídos por su exmarido y padre de los pequeños, un ex policía local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha confesado este miércoles que estará "tranquila" cuando él ingrese en prisión, una vez que este jueves pase a disposición judicial.

Así se ha manifestado la madre de los menores en una entrevista en Hora 25 de la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que se ha mostrado "contenta" por tener a sus hijos "sanos y salvo", si bien ha señalado que está "a la expectativa" de lo que va a ocurrir este jueves, cuando su exmarido sea puesto a disposición del juez.

Ha confiado en que "lo manden a prisión y no lo dejen en libertad". "Estaré tranquila cuando ingrese en la cárcel", ha reiterado, alertando de que "no sabe dónde se va a meter si no es así".

La madre ha reconocido sentirse "desprotegida" durante el largo proceso judicial que lleva iniciado contra su expareja, quien ya fue condenado a dos años y diez meses de cárcel por maltratar y someter a "continuas" vejaciones a Sonia Barea en presencia de los menores, y cuenta con antecedentes por malos tratos, lesiones y daños.

En este sentido, ha criticado que el sistema judicial es "lento" y ha reconocido que, aunque "no veía luz ni escapatoria y se ha tenido que trasladar a otra ciudad y dejar a su familia para hacer una nueva vida con sus hijos", se consigue.

Este miércoles la Policía Nacional ha tomado declaración a Sonia Barea por la denuncia por la sustracción de los menores y por otras denuncias previas por malos tratos contra su exmarido, lo que ha retrasado la puesta a disposición judicial de éste, que finalmente comparecerá ante el juez en la jornada de este jueves.

Manuel Lebrón González será puesto a disposición judicial por presuntos delitos de sustracción de menores, atentado a la autoridad y lesiones después de que los agentes le detuvieran este martes en la vivienda de su actual pareja sentimental en la localidad de Dos Hermanas.