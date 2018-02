El tribunal de los ERE envía un médico a casa de un exconsejero para que corrobore su ausencia del juicio

El juicio del caso de los ERE no ha podido continuar con normalidad con el interrogatorio a la exconsejera Magdalena Álvarez. La abogada del exconsejero de Innovación de la Junta de Andalucía Francisco Vallejo, que fue sometido el pasado miércoles 14 a una operación quirúrgica en el Hospital Virgen del Rocío, ha pedido al inicio de la sesión que se suspendiera la vista debido a que su médico le había prescrito no acudir a los juzgados por su convalecencia ni tampoco seguir los vídeos de las sesiones por “estrés psíquico”. Pero el médico forense de guardia, a instancias del tribunal, ha emitido posteriormente un informe en el que la intervención no le impedía acudir “como mero espectador”. “Hable con él para que comparezca”, le ha insistido el presidente del tribunal a la letrada Encarnación Molino. Tras toda una mañana con varios recesos, deliberaciones y divergencias profesionales médicas, el presidente del tribunal ha optado por que un forense acude a la vivienda de Vallejo para que compruebe si este puede o no puede acudir a la sala.

El exconsejero no acude desde el martes al juicio, después de sentirse “indispuesto” durante la sesión del lunes, según ha recordado su abogada. Fue trasladado al hospital y sometido a operación quirúrgica el mismo miércoles 14, recibiendo el alta al día siguiente, expresando la letrada “su mejor voluntad de continuar el juicio” pese a la ausencia de su cliente. Pero en la sesión de este lunes ha pedido expresamente que se suspenda el juicio en tanto en cuando Vallejo no estuviera en disposición de acudir a la vista.

Según ha expuesto la abogada, “hoy no puede” porque el cirujano que le intervino por laparoscopia le ha prescrito que debe estar en casa, evitando situaciones de estrés psíquico” porque está “dolorido y débil”. “Su presencia es absolutamente imprescindible y necesaria porque su ausencia le causaría indefensión”, ha argumentado la abogada, “al menos por unos días hasta que se recupere y pueda asistir”.

El presidente del tribunal y la abogada de Vallejo han entrado en discusión “Tiene que estar presente”, ha insistido el presidente. “Eso es contrario a lo que el médico le ha sugerido. Hay excesivo rigor y dureza en esa decisión”, ha respondido la abogada, quien ha querido hacer constar su protesta. “No está bien y tiene una prescripción facultativo. No puede asistir al juicio. Mi criterio es que es necesaria su asistencia”, ha insitido. “Dígale a su cliente que tiene que venir”, ha repetido el presidente. “ Al tribunal lo que le vale es lo que dice el forense. No admito más discusiones, señora letrada. Avísele para que venga inmediatamente. “Don Francisco Vallejo no puede venir”, ha respondido.

A la vista de la discusión sin salida y del informe en sentido contrario por parte del forense de guardia de los juzgados de Sevilla, las acusaciones y las defensas han propuesto al tribunal que el forense ampliara su informe con una visita in situ en la vivienda de Vallejo, como así ha acordado el tribunal. El juicio, de momento, no ha podido continuar.