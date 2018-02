Los profesores en Aragón, obligados a pedir justificante si no pueden ir a clase por la nieve

Nieva y nieva a primera hora de la mañana y los profesores que madrugan para desplazarse hasta el colegio en el que trabajan desayunan con los partes de la Guardia Civil sobre el estado de las carreteras. Si la vía que utilizan presenta problemas, las rutas escolares se suspenderán pero no será suficiente para justificar la ausencia del docente, según denuncian desde el sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Las últimas nevadas de la pasada semana en Teruel pusieron de manifiesto la ausencia de “instrucciones claras” para los profesores en estas situaciones, apuntan en el sindicato, puesto que las que rigen son de septiembre de 2015, en la anterior legislatura -con el PP al frente-, y recogen que necesitan un documento de la Guardia Civil de Tráfico que acredite que no pueden circular por esas carreteras.

“Ya en 2016, cuando ocurrió una situación similar, la Guardia Civil informó de que no era su misión expedir esos certificados a pie de carretera”, explican fuentes del sindicato, y la otra alternativa que ofrecen es una declaración jurada ante la dirección del centro de que no pueden llegar a su centro de trabajo por las condiciones meteorológicas.

Apuntan en CCOO que, existiendo abundante información sobre los temporales a través de AEMT o la información de Tráfico, “sería suficiente lo que recogen los organismos oficiales “para que el profesorado no tuviese que tomar una decisión personal, arriesgándose en la carretera”.

La pasada semana muchos docentes, señalan, no pudieron llegar varios días a ciertas localidades y “la mayoría de los pueblos de la provincia no tienen alojamiento para poder pernoctar”. Y denuncian que “si las rutas escolares se suspenden por riesgo y peligro no tiene sentido que se le exija al profesorado llegar a su puesto de trabajo”.

Consideran que es “un desprecio a los docentes”, que cuando se está recomendando no viajar en carretera en estas situaciones, salvo en casos de extrema necesidad, “desde la Administración Educativa se siga con las instrucciones del año 2015”.

El Gobierno es flexible

El Gobierno de Aragón reconoce que las instrucciones no son claras y recuerdan que son “flexibles” en estas situaciones, conscientes de los problemas a los que se enfrentan los docentes.

No obstante, tras las situaciones vividas en este último temporal han abordado el asunto, según explican fuentes del Ejecutivo autónomo, y aclaran que los docentes tienen que justificar la falta al centro de trabajo, como también ocurre con una baja médica por ejemplo, pero no se establece la fórmula concreta. Así, serán los profesores quienes deberán valorar con la dirección del centro la manera de justificar esa falta de modo que sea “suficiente”.