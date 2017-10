El Gobierno de Aragón alerta del peligro de las balsas de agua tras rescatar a dos tejones en el Somontano

La pasada semana, Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón, adscritos a la comarca del Somontano de Barbastro, rescataron dos tejones que habían caído a una balsa de agua en el municipio de Costean. La balsa se encontraba vacía por mantenimiento y gracias a ello los animales no perecieron ahogados, aunque de no haber sido rescatados probablemente habrían muerto. El aviso fue dado por un particular que llamó al Centro de Emergencias del 112, desde donde se movilizó a los APNs.

Al llegar a la balsa, los agentes pudieron comprobar que los animales no podían salir por sus medios, debido a la pendiente de los taludes y por estar forrada con plástico muy resbaladizo. Los tejones se encontraban con evidentes síntomas de debilidad, dado que, presumiblemente, "llevaban muchas horas intentando salir de la mortal trampa".

Desde el Gobierno de Aragón afirman que “se trata de animales que al estar acorralados pueden intentar defenderse, llegando a herir a sus rescatadores si no se toman las debidas precauciones. Los agentes actuaron con todas las cautelas para no herir a los animales, procediendo a colocar un vallado próximo en uno de los taludes de la balsa y acorralando a los animales para obligarles a salir a través de él”.

No es la primera vez que los APNs rescatan ejemplares de especies de fauna, tanto silvestre como doméstica, en este tipo de balsas. Desgraciadamente, informan desde el Ejecutivo, “en la mayoría de las ocasiones son recogidos ahogados”.

La Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de Aragón insta “a los propietarios, concesionarios y usuarios de este tipo de balsas para que sean valladas adecuadamente para impedir el acceso de animales y personas. Asimismo, recomiendan colocar cualquier sistema que permita la salida en el caso de caer dentro”.