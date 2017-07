Los niños de familias desempleadas tienen un 56 % más de probabilidades de tener problemas psicosociales

Los niños cuyos padres están desempleados tienen un 56 % más de posibilidades de tener problemas psicosociales (un bajo nivel de bienestar mental y problemas internalizados, como depresión o ansiedad, entre otros), en comparación con aquellos cuyos dos progenitores tienen trabajo. Es una de las principales conclusiones de un estudio llevado a cabo por el grupo GENUD de la Universidad de Zaragoza.

Los resultados de este trabajo, coordinado por el profesor Luis Moreno, se recogen en la revista científica European Child and Adolescent Psychiatry. Para su realización, se basaron en datos del estudio IDEFICS (Identification and prevention of dietary and lifestyle induced health effects in children and infants study): un estudio multicéntrico, explican desde el centro universitario, realizado a 6.000 niños en Bélgica, Chipre, Estonia, Alemania, Hungría, Italia, España y Suecia.

En el mismo se llevaron a cabo mediciones en los colegios a los niños de 2 a 9 años. Hubo dos momentos de medición: en el curso 2007-2008 (medida inicial) y, dos años después, en el curso 2009-2010 (medida de seguimiento).

Familias no tradicionales

En esta muestra, apuntan, se identificaron cuatro factores de riesgo social: familias que reportaron tener una red social de apoyo escasa, familias inmigrantes, las antedichas familias con algún miembro desempleado y familias no tradicionales (entendidas como aquellos niños que no vivían con ambos padres biológicos).

Además de los niños con padres desempleados, los que tienen una familia no tradicional tienen un 30 % más de probabilidades de tener problemas psicosociales. Estos resultados, explican, fueron independientes del género, edad, educación, ingresos y ocupación parentales; índice de masa corporal; zona geográfica y estilos de vida (dieta, ejercicio físico y comportamientos sedentarios).

De igual forma, los niños cuyos padres afirman contar con una red social de apoyo escasa, es decir, con una o ninguna persona de apoyo en caso de necesidad, presentan, también, el doble de probabilidades de padecer esta sintomatología.

Los resultados de este estudio, señalan, “ponen de manifiesto la importancia de controlar a aquellos niños con riesgos sociales desde las etapas más precoces de la vida. Se sugieren intervenciones que logren aumentar las redes sociales en aquellos padres con una red social mínima, para así disminuir el riesgo de problemas psicosociales de los niños en el futuro”.

El grupo de investigación GENUD de la Universidad de Zaragoza pertenece al Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón (IIS), al Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) y al Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN).