Anima Kitchent contrata a 12 animadores de Gran Canaria tras el primer máster 3D del Cabildo, que ya prepara la segunda edición

La productora internacional Anima Kitchent ha incrementado su plantilla de 30 a 52 personas desde su aterrizaje en Gran Canaria, hace apenas un año, y junto al Cabildo ha logrado contar con talento isleño formado y ha fichado a más de la mitad de los alumnos del Máster de Animación 3D del Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente, Antonio Morales, anunció que la Institución lanzará la segunda edición dado el éxito de la primera.

Se trató de un Máster de más de 600 horas “comprimido” en cinco meses que supuso una enorme oportunidad para los amantes de la animación, ya que es la primera vez que se celebraba en Gran Canaria y suelen tener un coste de matrícula de 5.000, pero pudo quedarse en 500 por la implicación de la Fundación Mapfre Guanarteme y la propia productora, que becó a la mitad y desde el inicio se comprometió a contratar a los mejores, recordó el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink.

Esta productora especializada en el público infantil produce en Gran Canaria la primera temporada de Cleo & Cuquín y de los vídeos de la Familia Telerín para el canal Youtube, y su primera remesa de trabajadores la trajo del exterior, pero su objetivo era poder contar con talento de las islas, unos talentos que fueron recibidos en el Cabildo, donde se mostraron emocionados.

Jonay Benítez, loco por la animación, hacía tiempo que se había trasladado a Canadá para perseguir su sueño, hasta que su padre le mandó un recorte de periódico que anunciaba este curso. “Vete haciendo la maleta”, le conminó su padre y así lo hizo. Ahora ni se lo cree, está trabajando para una productora internacional de altas exigencias, algo que no es baladí, apuntó el representante de Anima Kitchent, Chedey Reyes, quien advirtió que una empresa de este calibre no contrata a doce personas del golpe si sus estándares no son los exigidos porque ello afectaría sin duda a la calidad del producto.

Jonay Benítez no es el único con una historia de sueño realizado detrás, muchos casi habían tirado la toalla porque a los 5.000 euros que cuesta cualquier curso de estas características había que sumar trasladarse al exterior con lo que conlleva de avión y estancia. Hoy se mostraron felices de haber podido acceder al curso y, más aún, de estar trabajando para una productora internacional que tiene en cartera nuevas producciones para desarrollar en Gran Canaria. Es el caso de Ruth Blanca, que en su caso se pudo reciclar y pasar de la animación convencional a la digital.

Preparados en los sistemas de Disney y Dreamworks

Esta primera promoción de animadores ha sido preparada por profesores del Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital de Madrid (Utad), quienes en su mayoría trabajan en importantes proyectos de animación.

El programa partió de las nociones básicas de animación marcadas por Walt Disney, que sirvieron para dar vida con programas informáticos especializados a personajes animados desde sus gestos, movimientos corporales o faciales hasta la sincronización de los diálogos, así como las técnicas para aplicar la interpretación animada o acting a los personajes.

Además, profesionales españoles que trabajan en productoras internacionales como la propia Disney se desplazaron hasta la Isla para compartir sus conocimientos hasta que los jóvenes grancanarios consiguieron crear sus propios personajes con el sistema de trabajo que utilizan las factorías de Disney, Dreamworks o Blue Sky.

Para finalizar, realizaron prácticas con Anima Kitchent, donde sus responsables detectaron a los de mayor talento y los incorporaron al equipo para trabajar con los profesionales que trasladaron de distintos puntos de Europa y Sudamérica.

Además de la serie de animación ‘Cleo & Cuquín’, que antes de acabar comenzará a recorrer las televisiones del mundo, los responsables de la productora valoran la posibilidad de realizar en 2018 una nueva producción en Gran Canaria, lo que daría otra oportunidad a estos animadores para continuar con su carrera, gracias a la formación y experiencia adquirida a lo largo de este año.