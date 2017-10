La Bridal Collection abre con la frescura de tres firmas de Gran Canaria Moda Cálida en el mágico Museo Néstor

La pasarela Bridal Collection ha abierto sus puertas con la frescura de los diseños de Ogadenia Díaz, Bello Co. y Elena Rubio, tres firmas de Moda Cálida, en un evento repleto de desfiles de propuestas para novios y ceremonia que en esta ocasión toma como escenario el mágico Museo Néstor.

Esta pasarela se ha convertido en un referente para las ceremonias de cada temporada y un revulsivo para el sector que permite abrir vías de comercialización a nivel local, informó la consejera de Industria y Comercio del Cabildo, Minerva Alonso, quien destacó la organización de actividades paralelas como la feria de empresas dedicadas al sector de las celebraciones, ubicada en el Parque Doramas del viernes al domingo.

La diseñadora grancanaria Ogadenia Díaz fue la encargada de abrir esta edición 2017 con sus diseños de ensueño para el gran día de las novias, las madrinas y las invitadas, 25 propuestas repletas de colores y de inspiración mozárabe realizadas en tejidos de alta calidad que no pasaron desapercibidas para el público de este encuentro, que también guarda espacio para la moda masculina.

Fornituras, pedrerías y calados elaborados en su totalidad de forma artesanal ponen un punto de distinción en las propuestas de Ogadenia Díaz, elementos que la diseñadora aprovecha para hacer un guiño a las ornamentaciones mosaicas sin perder las normas de protocolo de cada ocasión.

Desfiles de Bello Co. y Elena Rubio

On my self es el nombre de la colección presentada por Bello Co., 15 propuestas que reflejan una línea romántica con toques de sensualidad inspirados en los años 50 y 60 en las que predomina el tul con bordados en relieve, tejidos de fantasía y tratados a mano mediante técnicas de manipulación textil.

Bello Co. presentó esta colección en la edición de la Pasarela Costura España, en la que las propuestas, inspiradas ante todo en la mente de su diseñadora Ana Bello, recibieron halagos por parte del público.

La línea de novias de la firma Elena Rubio fue la encargada de cerrar los desfiles de esta primera jornada de Bridal Collection con sus vestidos totalmente personalizados resultado de un minucioso trabajo realizado para plasmar la esencia de la novia.

Elena Rubio ofreció al público diseños ligeros, vaporosos, con mezclas de tejidos naturales como la seda en la base del diseño y decorados en encajes, apliques y bordados que hacen únicos sus vestidos.

Los desfiles continuarán este viernes después del acto previsto por el Cabildo de Gran Canaria a las 19 horas en reconocimiento a la labor y voluntad política de los consejeros que apostaron por apoyar al sector de la moda en la Isla en un homenaje encabezado por el presidente de la Institución insular, Antonio Morales.