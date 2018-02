El Cabildo beca a seis futuros diseñadores para hacer prácticas en los talleres de Gran Canaria Moda Cálida

El Cabildo de Gran Canaria ha becado a seis futuros diseñadores para que realicen prácticas remuneradas durante seis meses en los talleres de los creadores de Moda Cálida para que se empapen de la experiencia de los consagrados, quienes además les transmitirán su bagaje.

Las seis personas, una más que en 2017, viven sus primeras horas en un taller real para adquirir destrezas hasta principios de agosto de la mano de

de Nuria Díaz (El Barquito de Papel y Calima Swimwear), Aurelia Gil, Carmen González (Gonzales), Cristina Sánchez (It Child) y Como La Trucha al Trucho, detalló la consejera de Industria, Minerva Alonso.

Los becarios seleccionados pertenecen a los ciclos superiores de Indumentaria y Modelismo y fueron escogidos por tener los mejores expedientes académicos. Son cuatro alumnos procedentes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria y otros dos del IES La Minilla.

Alonso explicó que el objetivo de estas prácticas es contribuir a mejorar la cualificación de los alumnos, ya que la experiencia les permitirá vivir el día a día en un taller y aprender el proceso de producción de una prenda, desde el diseño inicial y la confección del prototipo, hasta el patronaje y montaje de la pieza.

La iniciativa tiene cada año una gran acogida, no solo por el interés y el incentivo que despierta en los centros de formación, sino también por el apoyo de los diseñadores, que repiten en su respaldo en cada edición. De hecho, algunos de los profesionales del sector textil han contratado posteriormente a los becarios que disfrutaron de este proyecto impulsado por el Cabildo de Gran Canaria.

Nuria Díaz

Con diseños originales y divertidos, Nuria Díaz y su marca El Barquito de Papel ofrece colecciones de baño infantil con una buena relación calidad precio y abarcando edades desde los 1 hasta los 14 años. Por su parte, Calima Swimwear es una firma de moda baño para una mujer joven, atrevida y sofisticada.

Aurelia Gil

Licenciada en Bellas Artes y especializada en moda, da vida a una firma de prêt-à-porter femenina, que combina su universo creativo con su educación artística para proponer unas colecciones llenas de dibujos, texturas y color, donde la figura femenina es el centro absoluto.

Carmen González

Es la creadora de Gonzales, una firma de lencería definida por su alto contenido sensual y sus acabados artesanales, que la convierten en embajadora de la elegancia y el erotismo.

Cristina Sánchez

Bajo el lema just for it child, la marca It Child apuesta por la excelencia en la calidad de las materias primas y de los acabados de sus prendas. Cada año trabaja en tres colecciones: prêt-à-porter, moda baño y ceremonia.

Como La Trucha al Trucho

La firma es creada por Amanda Gutiérrez y Adonais Sarmiento en septiembre del 2014. Tienen colecciones de prêt-á-porter mujer, además de baño para hombre y mujer.