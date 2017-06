El Cabildo de Gran Canaria promociona la Isla como destino de lujo en Reino Unido.

El Cabildo de Gran Canaria ha mostrado en Reino Unido la oferta turística de la Isla como destino de lujo durante las Jornadas TTG Luxpo, que ha permitido reunir a proveedores británicos, distribuidores de productos turísticos de gama alta y empresas hoteleras de la Isla para establecer nuevos contactos de cara a la temporada de invierno.

En estos encuentros profesionales se ha proporcionado información detallada a 30 agentes de viajes especializados en el segmento turístico de lujo y constataron la calidad de los hoteles de Gran Canaria, así como las experiencias de lujo que ofrece la Isla a sus clientes Premium, destacó la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez.

Más de 325.000 turistas eligieron hoteles de cinco estrellas para sus vacaciones en Gran Canaria durante el pasado año, lo que supone un 7,7% de los 4,2 millones de personas que nos visitaron en 2016, señaló Jiménez, que agradeció a los empresarios grancanarios que acompañaron al Patronato de Turismo en esta acción.

La cadena Seaside Hotels participó en las Jornadas TTG Luxpo para mostrar sus altos estándares y su servicio completamente personalizado, especialmente el del Grand Hotel Residencia, el único con la calificación Gran Lujo en la Isla y miembro de The Leading Hotels of the World, una web especializada en ofrecer alojamiento en establecimientos de alto nivel.

Además, en la extensa oferta alojativa de Gran Canaria existen numerosos establecimientos cinco estrellas. La cadena Bohemia Suites and Spa se ha posicionado en este segmento, así como los hoteles Radisson Blue, Sheraton Salobre Golf y Lopesan Villa del Conde, que forman parte ya del portfolio de productos del segmento Premium.

La excelente oferta de las zonas turísticas costeras se complementa con el producto golf y el destinado al turismo de salud, la excelente gastronomía, una sorprendente naturaleza y una capital con una variada oferta de ocio y cultura, que ofrece múltiples posibilidades a un consumidor final de alto poder adquisitivo que ayuda a posicionar a la Isla como destino de alta calidad y moderno.