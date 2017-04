El Cabildo de Gran Canaria convoca un concurso de méritos para 142 puestos de trabajo

El Cabildo de Gran Canaria ha abierto el plazo para la convocatoria de concurso de méritos para cubrir 142 puestos de trabajo vacantes reservados a personal laboral fijo de la Corporación insular, informa la consejera de Recursos Humanos, María Isabel Santana.



Cada empleado público podrá optar a una serie de puestos y tras la baremación de sus méritos se le asignará uno de los vacantes. Podrán participar los trabajadores fijos que se encuentren prestando servicio o en excedencia, siempre que lleven desempeñando su puesto de trabajo al menos dos años. Los que estén en adscripción provisional o en situación de excedencia deben concursar obligatoriamente.



La consejera subraya que la convocatoria da respuesta a una demanda planteada por los sindicatos en junio del pasado año y recuerda que ya hace dos mandatos que no se convocaba un concurso de traslado, ni oferta pública de empleo, ni promoción interna.



“Después de mucho tiempo estamos ofreciendo al empleado púbico, principal activo de la Corporación, la posibilidad de desarrollo de carrera profesional”, añade.



Los participantes deberán obligatoriamente presentar su solicitud vía telemática cumplimentando un formulario disponible en la intranet corporativa.



Las personas que en el momento de presentar la solicitud no se encuentren prestando servicios en el Cabildo o cuyo centro de trabajo no disponga de acceso a la intranet podrán presentar las instancias por la vía presencial en el Registro General o los registros desconcentrados del Cabildo o en la sede electrónica .



El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 18 de mayo y las bases de la convocatoria, los puestos convocados y los modelos de solicitud figuran en la página web del Cabildo y en el Boletín Oficial de Las Palmas.