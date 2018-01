Firmas de Gran Canaria Moda Cálida y ocho artesanos venden sus trabajos en el Centro Comercial de 7 Palmas

Quince firmas de Gran Canaria Moda Cálida y ocho artesanos con carné oficial otorgado por el Cabildo ponen a la venta productos de nueva temporada y prendas con descuentos de hasta un 40% en la nueva tienda temporal The Shop by 7 Palmas, que estará abierta al público durante dos meses.



El establecimiento, ubicado en un amplio espacio del Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, fue inaugurado este miércoles por la consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, y el director comercial y de patrimonio del Grupo Ibsa-CO 7 Palmas, Alejandro Bosch, junto a un nutrido grupo de diseñadores del programa grancanario de moda.



El espacio elegido para albergar esta iniciativa ocupa 2.000 metros cuadrados y concentra propuestas de pret a porter, moda baño para adultos y niños, primera comunión, decoración, perfumes y complementos, tanto de nueva temporada como prendas a precios de ocasión que permitirán a la ciudadanía poder contar en sus armarios con una creación única.



Entre las firmas presentes en La Tienda de 7 Palmas está Aguas Azules con pret a porter y moda baño para los más pequeños de la casa, con promociones de sus creaciones de la temporada pasada y un adelanto de la colección Cápsula que presenta para la primavera y el verano de este 2018.



Le acompañan las propuestas deportivas de la colección Regaliz Funwear de la marca Chela Clo y su colección de baño El templo del amanecer con un 40% de descuento en cada producto.



Además, el visitante podrá deleitarse con las creaciones de Como la Trucha al Trucho y sus cuellos bebé en las blusas de ceremonias de la colección ‘Te quiero mucho’, presentada en la pasada edición de la Colección Bridal organizada por el Cabildo de Gran Canaria.



Elena Rubio hace un hueco para los vestidos de primera comunión de cara a las celebraciones de la próxima primavera con ideas frescas para que los más pequeños disfruten cómodamente de un día especial y cargado de significado.



Completan el plantel de diseñadores de Moda Cálida las marcas Basics Not Basic, Calima Swimwear, Chaxi Canarias, Eclipse Swimwear, El Barquito de Papel, It Child, LadyBug’s Cris, MiMenina, Lucas Balboa, Pedro Palmas y Santi Carballo.



Seis artesanos para completar la oferta



Tres decoradoras de telas, dos modistas, dos joyeros y una vidriera completarán la oferta de La Tienda de 7 Palmas con su hacer tradicional en este espacio que les ofrece la oportunidad de instalarse en un gran centro comercial y estar al alcance de una mayor cantidad de posibles compradores.



La dirección del centro comercial no descarta ampliar la iniciativa en un mes más e incorporar más firmas de Moda Cálida y artesanos a esta novedosa oferta comercial.