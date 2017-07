Gran Canaria lanza una campaña de promoción bajo el lema 'Te volvería a elegir'

El Cabildo de Gran Canaria ha lanzado la campaña La Isla de mi vida para trasladar al público grancanario "un mensaje de valores comunes e identidad grancanaria que refuerce su sentimiento de responsabilidad hacia el cuidado y el amor por el entorno, la comunidad y el patrimonio de la Isla".



Bajo el lema Te volvería a elegir, la campaña busca reforzar el reconocimiento de todas las posibilidades que ofrece vivir en Gran Canaria: sus servicios, sus oportunidades de negocio y de ocio saludable y las relaciones sociales, así como la oferta cultural y gastronómica de la tierra. Por tanto, "cohesionar socialmente a la población en torno a los valores que supone ser de Gran Canaria".





El spot bajo el que se vertebra la campaña, que lleva como etiqueta para redes #LaIslademiVida, transmite que el sentimiento de pertenecer a un lugar como Gran Canaria "no es un sentimiento cualquiera. Es una pertenencia que crea vínculos emocionales entre las personas que proceden de este lugar, personas que se sienten unidas por las sensaciones únicas que les ofrece la Isla".



A través de la historia de una joven pareja, el Cabildo difunde el mensaje de que las personas son el centro del territorio y del medio natural, y que son los propios habitantes de Gran Canaria los que tienen la corresponsabilidad de caminar hacia el desarrollo social y económico sostenible para legar un lugar mejor a las futuras generaciones.



" En ti me quiero quedar"



“¿Sabes lo que significa volver a casa? Volver a casa es saludar con un gesto, saber que alguien te espera. Es encontrar tiempo para al fin perderte y poder reencontrarte. Llegar a casa es saber que si mañana volvieras a nacer, entre todos los lugares posibles, te volvería a elegir”, relata el spot desde que la joven pareja prepara su viaje de regreso a Gran Canaria hasta que es recibida con los abrazos de sus seres queridos, se pierde y se reencuentra.



Todo ello bajo los emotivos acordes del tema Gran Canaria de Los Gofiones, "que a buen seguro no dejará a nadie indiferente, pues esta canción forma parte de la banda sonora de los isleños y sus chácaras acompañan el vuelo que se alza en el impresionante atardecer en el Roque Nublo, desde donde la pareja contempla la grandiosidad del corazón de Gran Canaria".