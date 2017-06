El Museo Castillo de Mata inicia un programa con rutas, charlas y talleres que rememoran la batalla de 1599

El Museo Castillo de Mata comenzará el próximo sábado 1 de julio un programa de actividades para conmemorar el 418 aniversario de la caída de Las Palmas de Gran Canaria a manos de las tropas holandesas comandadas por Pieter van der Does y la posterior recuperación de la ciudad por parte del ejército español. Una efemérides que pudo cambiar para siempre el destino de la ciudad.

En mayo de 1599 los Estados Generales de los Países Bajos, crean una gran armada compuesta por 74 buques de guerra. A sus mandos, Pieter van der Does (Leiden, 1562 – Santo Tomé, 1599), a bordo de su nave Orangieboom. Comandaba un gran ejército de entre ocho y nueve mil soldados bien preparados. Sus objetivos: La Coruña y Cádiz. No pudo ser, estas ciudades estaban sobre aviso y se parapetaron para el ataque. Así que Van der Does decidió continuar hasta Canarias.

El 25 junio llegaron a la bahía de las Isletas. Bombardeó el Castillo de La Luz y parte de la costa de la capital grancanaria hasta que finalmente sus tropas consiguieron desembarcar en lo que actualmente es el Parque de Santa Catalina. La defensa grancanaria retrocedió hasta las murallas de la ciudad (la muralla de Triana, la fortaleza de Santa Ana y el cerro de San Francisco). Un terrible asedio de dos días a cañonazos acabó con la caída de Las Palmas de Gran Canaria a manos de los corsarios neerlandeses. Fue el 28 de junio, a eso del mediodía, estando el cubelo de Mata destrozado y las puertas de la ciudad ardiendo. Tal día como hoy, la capital grancanaria ya estaba bajo dominio holandés. No duró mucho. El 8 de julio, el ejército comandado por Van der Does, tras perder a casi un millar de hombres, se ve obligado a abandonar la Isleta dejando atrás una ciudad devastada que tardó varias décadas en recuperarse.

Agenda de actividades -Sábado 1 de julio. 10:30 horas: ‘Risqueando’ 1599. -Senderismo urbano por el sistema defensivo de la ciudad del Antiguo Régimen en el que se podrán descubrir, entre otros hitos históricos, los restos arqueológicos de la batalla por el control de la capital grancanaria de 1599. La ruta parte del Museo y continúa por la ladera de San Francisco, el Muro Norte, la Punta de Diamante, el Castillo del Rey, el Mirador del Risco y, finalmente, el risco de San Nicolás. -Domingo 2 de julio. 12:00 horas: Taller infantil «Descubre y crea: títeres para la historia». El tradicional taller infantil de los primeros domingos de mes donde se creará un escenario de títeres con temática de piratas. 18:30 horas: Ofrenda floral y parada militar. Ofrenda floral en el monolito de Alonso Alvarado y discurso de autoridades. -Jueves 6 de julio. 18:00 horas: «El tesoro de Van der Does». Encuentro con Eduardo Reguera, autor de la novela 'Las aventuras del capitán Hermes Norton: el tesoro de Van der Does', que nos traslada a dos ambientes distintos de la Gran Canaria histórica: la segunda guerra mundial y la invasión de 1599. -Sábado 8 de julio. 11:00 horas: Campanas de la catedral. Partiendo del episodio más conocido de esta batalla, el robo de las campanas de la Catedral, se ha diseñado un recorrido por la Catedral de Canarias explicando su historia y la de sus campanas. La actividad la realizará el doctor en Historia Gustavo A. Trujillo Yánez. Trujillo es, además, diplomado en magisterio y técnico de patrimonio, su tesis doctoral versó sobre la historia de las campanas de Gran Canaria.

Todas las actividades son gratuitas. Las dos rutas de senderismo urbano requieren inscripción previa, con un aforo máximo de 30 personas para «Risqueando 1599», y 40 personas para «campanas de la catedral». La cita se solicita en info@castillodemata.es (nombre, apellidos, DNI y teléfono de contacto).