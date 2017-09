El escritor Jonathan Allen presenta ‘El conocimiento’, su novela “más realista”

El escritor Jonathan Allen presenta este miércoles, 27 de septiembre, en la Casa-Museo Pérez Galdós, su último libro, El conocimiento (IDEA Ediciones), texto que él mismo define como “la más realista” de sus seis novelas. El acto da comienzo a las 19.00 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

“No tiene tanto que ver con escenarios simbólicos y fantásticos, sino que se sitúa y confronta la historia de manera directa”, explica el autor, también profesor de Lengua y Literatura Francesa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El conocimiento aborda la historia de Andrés Nimaya, hijo de un empresario austríaco y de una grancanaria de la alta burguesía que llega a su 21 cumpleaños sin conocer la respuesta a tres preguntas fundamentales para su identidad y tranquilidad de conciencia.

Cuando Nimaya por fin empieza a conocer las respuestas se desata a su alrededor un proceso vertiginoso de iniciación que le conducirá a los episodios más oscuros de la historia del siglo veinte.

“Se parece un poco a Camino de Perfección de Pío Baroja y en parte tiene que ver con nuestra historia reciente. Va escalando en intensidad y la Guerra Civil se cruza con la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. La forma es muy sencilla. Lo importante es cómo se desarrolla”, precisa Allen.

La autora del prólogo, la titular de la Cátedra Galdós de la ULPGC, Yolanda Arencibia, señala que El conocimiento es “un texto nada superficial que, envuelto en literatura, afronta un enigma universal aportando un modo digno de salir al paso de incertidumbres y desconciertos; una especie de luz para el camino”.

Arencibia extracta además unas declaraciones de Allen que, según asegura, conviene recordar al calor de la presentación de este nuevo libro. “Mi amor o gusto o predilección por el pasado, como reflejo de lo que ahora somos, me ha seducido siempre, no sé por qué. Siempre he sentido que todo espacio y todo lugar es la transformación de algo que fue”, explicó Allen en la entrevista citada en el prólogo.

Otro buen conocedor de su obra, Luis León Barreto, escribió sobre él en su blog que Allen “tiene gusto por los personajes y los ambientes antiguos” y “escribe como si fuera un aristócrata europeo que observa la vida con guiños de humor y fina ironía británica. Si nos acostumbráramos a sumar en vez de a restar, a pasar por alto las mezquindades y miserias de la vida literaria, deberíamos tener en cuenta los registros de esta narrativa”.

Allen (Las Palmas de Gran Canaria, 1963) se gradúa en Filología Francesa y Española en Cambridge (St. Catherine’s Collage, 1985) y hace el posgrado en Queen Mary College (Universidad de Londres). En 1991 regresa a Gran Canaria para integrarse en el CAAM y responsabilizarse de la edición inglesa de Atlántica Revista de las Artes.

Entre 1992 y 1995 será Coordinador de Programación de la Filmoteca Canaria. Dirigió el Diploma de Estudios Canarios entre 2007 y 2009. Desde 2000 dirige Moralia, Revista de Estudios Modernistas (editada por el Cabildo de Gran Canaria) y desde 1995 la Colección de Viajes y Viajeros Históricos (Cabildo de Gran Canaria).

Entre 2004-2008 publica la trilogía Arturo Rey de Erbania (Huerga & Fierro Editores, Madrid, 2005-2008). En 2009, la novela El sueño de Praga, (IDEA, Tenerife. Segunda edición en 2011), un análisis del coleccionismo y también biografía del Emperador Habsburgo Rodolfo II, traducida al checo.

En 2010, se imprimen Napoleón en Santa Helena & otros cuentos, (Madrid, Huerga y Fierro Editores) y El viaje de Balzac & otros cuentos, (IDEA) y, en 2011, Venecia & otros cuentos de amor y alcohol (IDEA). En 2011, concluye también la edición de los diez tomos de la Historia Cultural del Arte en Canarias (Gobierno de Canarias), que codirigió con el catedrático Fernando Castro Borrego. En 2015 publica El último mecenas y otros cuentos de creadores canarios (IDEA) y en 2016 la novela Sangre vieja (Mercurio Editorial).