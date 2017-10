Anayet: Vías "Balcones del Anayet" y "Sueño de verano" por Canal roya (350m/V x2)

Hola amigos











Pues como he puesto en la foto de "portada", hace unos días, nos juntamos el amigo Juan y un servidor, para ir a dar un paseo, y de paso, escalar algo





No costó mucho elegir el sitio, pues ninguno de los 2 habíamos trepado por las nuevas vías del Anayet, y aparte nos apetecía darnos un buen pateo para despedir el verano.



Total, que hablamos 2 minutos y...... calentada



Decidimos hacer honor a nuestro Valle, el del Aragón, que es donde vierten sus aguas las laderas que vamos a escalar, y salir desde el parking de Canal Roya, y de paso, escalar las 2 vías, para aprovechar mi "ficha", además prometiendo en casa estar pronto par atender a "MiniPinchita", mi cría











Total, que echamos a andar bien pronto, sobre las 6, de noche cerrada, pues el día ya ha acortado, y tras unos +1000m, 10km y 2 horas estamos bajo el imponente Pico Anayet, el Rey de la Canal Roya, una impresionante tapia de más de 300 metros, en la que los activos grupos de escaladores de "Sendero Límite" y "Sueño Vertical" nos han dejado un par de lineas para que los demás subamos sin demasiados problemas











Tan pocos problemas, como saber escalar y conocer los procedimientos de la escalada de vías de varios largos. Pues ambas rutas están perfectamente equipadas con parabolts, y con cintas express será suficiente para recorrerlas. La cuerda doble, pese a poder ir en simple perfectamente, es bastante recomendable en este terreno, pues aparte la caida de piedras que pueden dañarlas si la hubiese, por ejemplo, en caso de "retirada" por lo que sea, tenemos el doble de metros por rapel.



Y siempre hemos de tener presente, que por mucha chapa que haya, y fácil que sea la vía, es Alta Montaña, y cualquier problema que a pie de vía en una escuela de escalada solucionamos con un simple descuelgue y cerveza en el bar más cercano, aquí puede ser algo complejo y peligroso...









La 1ª vía que nos metemos de las 2, es la "Balcones del Anayet", la cual es la más a la derecha mirando la pared, y tiene un disco azul en el primer seguro que se ve desde la base.







Vía lógica, con recorrido muy ameno, con todo tipo de escalada, bien asegurada, pero se deja escalar.









Roca buena en general, de canto agradecido, y adherencia muy buena











Nosotros, hicimos muchos de los largos "ensamblados", ya que el terreno y la abundancia de seguros lo permite, pudiendo escalar hasta agotar cintas, y montando "R" cuando nos interesaba



El L4 de reseña, llamado por los aperturistas "el triedro", probablemente sea el mejor de la vía









Juan asegurándome desde la "R3" en una cómoda y protegida zona









Las "R", si no recuerdo mal, están todas compuestas por 2 expansivos, de 8mm y alguno de 10mm.









A partir de ese famoso "triedro", seguiremos por una sucesión de placas agradecidas, fáciles o asequibles, según se mire, con buena roca, casi por el borde de los tajos.







Juan disfrutando del paseo vertical









Y las vistas permanentes, que origina el nombre, los "Balcones"











Un chelfi para que quede constancia de que estamos a la moda del postureo







Y a seguir trepando







Por algún que otro resalte que ameniza las placas









Terreno más o menos tumbado entre otros más tiesos









Y la Rinconada y los Ibones de Anayet tras Juan







El último tramo, la arista cimera









Por ahí pone alguno que está roto, pero a nosotros, no nos lo pareció, simplemente es un terreno en el que tantear cada presa o bloque, es obligatorio por el tipo de terreno. Firmaba ahora una vía de 1.500m de longitud de ese tipo !!!!











1ª Cima del día en los 2.540m del Anayet con el grandioso Midi d´Ossau escoltándonos detrás













Descendemos por la normal, y nos plantamos en la base de la pared de nuevo, un poco más a la izada, donde un disco rojo nos marca la siguiente vía, la "Sueño de verano". 350m y 6a, que se queda en Vº obligado, y está mucho más parabolizada que la otra vía.







Vía quizás un poco rebuscada, que por querer ir muy tiesa, coge paños muy rotos al principio. Desde mi punto de vista, ultraprotegida, le sobran unos cuantos seguros, pero eso no es cosa mía, para eso yo me aprovecho del trabajo de otros, y si no quiero, no chapo el bolt y listo









Los 3 primeros largos, están bastante rotos, especialmente L1 y L2m que son una auténtica escombrera. Obligatorio tantear todo, si no te quieres llevar alguna sorpresa jijiji





El L4, es bueno y bonito, hace que olvidemos lo que no nos gustó de la parte baja







Vamos tras una cordada de chicos vascos, que un poco más arriba, caballerosamente nos dejarán pasar, pues íbamos a ritmos diferentes











Los largos se suceden, las "R" también, un poco incómodas desde mi punto de vista, pudiendo estar a pocos metros en verdaderas repisas, pero bueno, para eso elige el que equipa, y no el que se aprovecha de su trabajo.....









Y patio, en algunos sitios, con más de 250 metros bajo nuestros pies







El último largo, el más apretón segín reseña, cuando menos es curioso, pues tiene trozos de cadena en los seguros intermedios, que no sabemos exactamente porqué se dejaron, pero ahí está para el que quiera usarlo









Y Juan se da el último paso antes de salir a cima, donde nos esperaba una sorpresa











2ª cima del día, 2 amigos felices









Y un brindis botero, cimero, entero







No podía irme, sin recordar a mi buena perrica Ueli, que casi siempre me acompaña en estas caminatas, y pacientemente me espera a pie de vía hasta que vuelvo







Y tampoco me podía ir sin la esperada barticipación, parte fundamental de toda actividad entre colegas







Un saludo y hasta pronto