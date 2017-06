Nocturna a la "Valle de Canfranc" 475M/D+ (Monte Tobazo, Candanchú, Huesca)

Hola amigos.-

Hoy, vuelta de nuevo al Monte Tobazo, en Candanchú, desde su vertiente sur, Rioseta, por una vía, la " Valle de Canfranc", obra de los incombustibles "Sendero Límite" personados en Luis Royo y Julio Benedé.



Sin duda alguna, ya se ha convertido en una clásica del Valle del Aragón, como todas las de la firma de los artistas estos de Sendero Límite, allá donde vayan !!!!!!!









Escalada nocturna, otra forma de escalar que ya hemos convertido en clásica, junto con el amigo Iván, en una noche que prometía calor y humedad, y se ha ido confirmando según no salía la Luna lunera !!!!!

Un poco vidrio serio a la par que formal ;)





15 largos, casi 500 metros, orientación sur y a más de 1.500 m, quién puede pedir más ?!?!?!



Descripción rápida: Muy buena "churrivía", larga, rápida, muy bien asegurada y poco obligada, que nos asegurará una buena mañana en un entorno espectacular.

Aparcar en el parking de Canal Roya, desde donde en unos 35-45 minutos estaremos a pie de vía.



Comienzo muy evidente, con una roseta roja de las de pista de esquí en un parabolt y un cintajo bien gordaco encima en un puente de roca.



Por largos, la mayoría entre 25-30m, y alguno a 40. Con cuerda de 70 se pueden empalmar todos.



Respecto a cuerda, nosotros hemos ido con una joker de 50m, ha ido muy bien en esta vía. En algún empalme ha habido que salir ensamblado algún metro, pero al ser asequible y bien protegida, se va bien.



Expreses, que será el único material que haya que llevar, con 10 listo si no se empalman largos. Con 15 se pueden empalmar todos sin pegas.



Los seguros, a prueba de bomba, paraboles güenos jejejeje. Muy asegurada, hacen que la dificultad no sea muy obligada, y permitan darse los pasos incluso a gente que vaya justa en esos grados.



La roca, más que aceptable, en casi todo el recorrido excelente.



Los grados, como marca el croquis en casi todos, siempre pensando en que la subjetividad está ahí siempre para tirar de ellos hacia arriba o abajo. En mi caso, suele ser hacia arriba....



L6.- 6a. Me ha parecido el largo más "duro". Para mí, más 6a que V+, pero como estos joíos de Julio y compañía van por ahí corriendo, nunca les pasa el tema del quinto jajajaja. Obligado, V, a secas.



L9.- 6a, un paso de adherencia. Obligado, V, a secas. Subjetividad, ahí está y ahí lo dejo........







Horario, entre 3 y 4 horas será lo normal para una cordada eficiente. Al loro si nos entretenemos, que son muchos largos, se puede hacer larga....



Bajada, muy evidente desde la cima. Dirigirse hacia la pista que va del final del remonte del Tobazo hacia la motriz de la Tuca. Si se conoce el terreno, bajar desde el Paso del Pastor por trazas de senda al Paso del Arbolito, y por la senda a Rioseta. 30´.

Si no se conoce, seguir hasta la motriz y cafetería de la Tuca, desde donde sale una buena y marcada senda que sin peligro latente de enrisque nos dejará también a través del Paso del Arbolito en Rioseta, pero en unos 60´ aproximadamente.





Recomendable?????



TOTALMENTE !!!!!!



Un saludo y hasta pronto !!!!