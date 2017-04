ARC’TERYX PROCLINE CARBON SUPPORT Por y para el esquí-alpinismo

Con el objetivo en mente de crear una bota de esquí-alpinismo, técnica, ligera, robusta, cómoda, y que sirviese para foquear, esquiar y escalar en terreno mixto alpino, Arc´teryx se puso a trabajar a conciencia, y como no podía ser de otra manera, lograban su objetivo con la Procline Carbon Support. Una bota que nos permite desplazarnos por el manto nevado, pero además disfrutar de la escalada alpina con nieve (no tratadas, por supuesto, cambiantes e inciertas) hielo o mixto, y posteriormente del placer del descenso esquiando…

Podríamos denominarla bota “triple”, con botín interior, carcasa exterior y polaina en uno. Salta a la vista que es un producto ambicioso e innovador, ampliándonos el margen de uso de una bota de esquí de montaña al alpinismo técnico con apenas 200 gramos más que las exclusivas para escalar, y con 1.300 gramos el ½ par (nº28), consigue una versatilidad espectacular. Tenemos que ser conscientes que las botas de esquí de montaña de su clase, tipo “Dinafyt TLT6” o “Atomic Backland”, con unos pesos muy similares, son un buen calzado para esquiar, pero con limitaciones a la hora de realizar escalada mixta técnica. La Procline, con una estructura radical y futurista, sin caña envolvente de tobillo, la cual ha sido sustituida por dos nervaduras en dicha zona, nos proporciona una increíble rotación tanto vertical (75º) como lateral (23/12º). Y ahí está el secreto de la exclusividad de la Procline Carbon, en la rotación lateral, la cual nos permite desde foquear en flanqueos cómodamente, a realizar difíciles pasos de escalada con crampones o sin ellos.

LA SUELA

Debo apuntar que nada más ver la bota se aprecia que es una joya de calidad. Ingeniería y diseño de alta gama. Y a mi personalmente el aspecto futurista e innovador de la Procline me ha cautivado. Pero pasemos a analizarla en

detalle.

La suela Vibram, diseñada exprofeso para ella, es de caucho de doble densidad, desarrollada para la escalada mixta moderada y el terreno típico de salidas a cima en aristas rocosas.

El espesor de la suela es de 8mm en la parte delantera, y de taco grande, lo que le garantiza una buena durabilidad. La zona del talón está reforzada con un caucho de alta densidad y la parte central en la zona del puente es algo más blanda y adherente, consiguiendo una suela acorde a lo que esperamos de una bota de estas características. La puntera está ligeramente elevada para favorecer la marcha, por lo que no cuesta tanto el andar como con una bota pura de alpinismo. Asimismo, las hendiduras para los crampones están matizadas, pudiendo poner sin problema la inmensa mayoría de los disponibles en el mercado.

Un factor muy importante a tener en cuenta es que solo están concebidas y diseñadas para ser compatibles con fijaciones tipo “low tech”. Los inserts están homologados por Dynafit y encajan a la perfección sus ataduras.

CARCASA, POLAINA Y ESQUELETO DE LA CAÑA

Este es el concepto más original de la Procline. Más que nada, porque se podría decir que es una semicarcasa unida a un esqueleto articulado en la caña.

Lo que es la carcasa rígida y fija, la que envuelve el pie, está confeccionada con Grilamid, un composite de poliamida de alto rendimiento, ligero y resistente, que proporciona rigidez al calzado y un apoyo perfecto. En su parte exterior delantera tiene un refuerzo de goma, que proporcionará adherencia al empotrar en fisuras y protección a la carcasa durante la escalada.

La polaina, unida perfectamente a la carcasa, está fabricada en Cordura de alta densidad y reforzada con TPU. Cierra a la perfección, aislando de forma totalmente efectiva el botín interior del exterior.

El esqueleto, el “alma mater” de la bota, está compuesto principalmente por dos nervaduras laterales fabricadas en carbono (eso significa rigidez y control), un spoiler trasero confeccionado en un composite de Grilamid con un 60% de fibra de vidrio (ligereza y adaptabilidad) y un collar envolvente fabricado con fibra de carbono y composite de Grilamid con un 30% de fibra de carbono para cerrar el sistema (flexibilidad y adaptabilidad a las zonas curvas).

Respecto al sistema de cierre, tras abrir y cerrar un par de veces los dos ganchos de ajuste y la cinta power strap superior, comprobaremos que es rápido e intuitivo.

EL BOTÍN

Un guante. Según la marca se termoforman con el propio uso, y efectivamente así debe ser, porque en ningún momento hemos notado el mínimo roce o punto de calor.

Lo primero que notamos al ponérnoslo fue que hasta tiene una preforma en la zona de los maleolos internos y externos, lugar de frecuentes rozamientos.

El sistema de cierre es sencillo, práctico y eficaz mediante una cinta con un clip de enganche que se inserta en el único tensor que no lleva aro en el botín en la parte inferior y se pasa por tres aros. Se cierra sobra la parte superior del botín mediante una minúscula tira de velcro.

Los botines probados, los Support, son calientes, pero además, a las horas tardías de acabar la actividad, con calor y sudado, el pie no se cocía en su interior. Así que probablemente esas dos cualidades se deban a la falta de caña y existencia de polaina.

IMPRESIONES

Como ya hemos indicado, ésta es una bota técnica para esquí-alpinismo en terreno mixto y expediciones de esquí en altura. La cualidad más destacada es la versatilidad a la hora de escalar en terreno mixto, con un juego de tobillo que poco o nada tiene que envidiar a muchas de las botas de alpinismo puras. Pero además, teniendo como campo de pruebas Alaska, el aspecto térmico sabemos que está más que probado y comprobado.

A continuación os comentaré cuales han sido nuestras sensaciones con ellas en las distintas actividades.

- Andando. Con la Procline Carbon Support hemos caminado de forma correcta en terreno llano, abrupto y nieve. La suela es rígida, lógicamente, y el pie va muy fijo en su interior, pero curiosamente, al poder mover los tobillos con bastante libertad, el caminar se hace muy natural.

En itinerarios a mitad de ladera, sujeta correctamente y no carga músculos y tendones. En subida, el único “pero” es la rigidez que nos puede hacer cargar los gemelos. Evidentemente es una bota de esquí y alpinismo, y si no fuese rígida, a ver quién esquiaría después. En bajada, sujeta de una forma perfecta el pie, lo que sumado a la comodidad nos evitará sufrir en exceso. Si cramponeamos, la técnica de todas las puntas, fundamental para un movimiento seguro cuando no vamos con puntas frontales, se realiza muy cómodamente gracias a esa libertad de movimiento de tobillo.

- Foqueando. Principio fundamental de la innovación de la Procline: movimiento lateral de las nervaduras que suplen a la caña. Eso permite a nuestros tobillos adaptarse a la inclinación lateral del terreno.

En posición de desbloqueo podemos mover la pierna no solo hacia delante y detrás, sino también en el plano lateral, y sin desbloquear el gancho frontal ni el power strip. Un punto positivo para Arc’teryx.

El movimiento de deslizamiento normal, o en medias laderas aún con gran inclinación pero nieves blandas, es excepcional gracias a los 75º de amplitud longitudinal (50º hacia delante y 25º hacia detrás) y los 23º/12º laterales que nos da la bota.

Eso si, cuando foqueamos, al tener movimiento lateral de tobillo, perderemos parte del apoyo del canto, o al menos, habremos de hacer algo más de esfuerzo para conseguir ir más canteados.

- Escalando. Cramponable y de suela rígida, es perfecta para escalar con los crampones en nieve, hielo o roca. Es una bota muy ligera que hará que nos cansemos menos que con una botas normales de esquí de montaña en terreno vertical.

La hemos probado en nieve, dura y blanda, y la escalada es muy agradable. Como ya hemos dicho anteriormente, el espectacular movimiento lateral de los tobillos nos hace ir muy seguros, especialmente sobre nieve dura y hielo ya que podemos usar todas las puntas inferiores de los crampones.

Para escalar hielo vertical, la bota deja bajar bien el talón, y es tal el ajuste del gancho del empeine que no se nota ningún tipo de holgura.

Para escalar en terreno mixto o roca, qué decir que no sean bondades. Es muy parecido a escalar con una bota clásica de alpinismo, con la única salvedad que en algunos movimientos forzados notaremos que tenemos una bota de esquí por el contacto, que no presión, del spoiler trasero.

- Esquiando. No es una bota orientada al descenso, pero eso no quiere decir que no se pueda disfrutar de ella en las bajadas. La conclusión que sacamos tras la prueba es que es una bota que exige cierto nivel para disfrutarla.

Probada con una mochila de unos 20kg, y un alto nivel de esquí en todo tipo de nieves y pendientes, las sensaciones han sido buenas. Los descensos han sido rápidos, agresivos y con desnivel, y el único pero que se le puede sacar es que a los 14º de inclinación que nos da Arcteryx, si flexamos los tobillos para poder conducir en nieve dura a alta velocidad, da un poco de sí, inclinando la caña bastante.

En nieve blanda, tanto en esquí derrapado como conducido, el control es absoluto si no exprimimos al límite la velocidad y vamos cargados. Sin peso, es otro cantar. Podemos darle caña, que lo aguanta.

CONCLUSIONES

Así, para finalizar, recordad que nos encontramos ante una bota de alta gama pensada para ser usada en los mayores retos del esquí-alpinismo, en todos los tipos de escenarios posibles de Alta Montaña. En su categoría, pocos o ningún modelo puede competir con ella, ya que de hecho es el primer modelo diseñado y desarrollado exclusivamente para esquí-alpinismo.

Ha sido ideada para aproximarnos con esquís a nuestras escaladas y el posterior descenso deslizándonos sobre la nieve con las tablas. El foqueo será agradable y sin molestias, y el descenso placentero y seguro.

Orientada a la comodidad, capacidad térmica, ligereza y durabilidad, tiene un comportamiento muy aceptable en la escalada mixta y bueno en hielo y nieve.