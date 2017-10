Chaleco de plumón Looping de Valandre. Resistente, cómodo, gran calidad de plumón

Si hablamos de prendas de pluma es difícil que no aparezca Valandre, la mítica marca francesa súper especializada en este, tan difícil, tipo de producto.

En esta ocasión hemos elegido el chaleco Looping, un producto que lleva en el portafolio de la marca desde hace ya muchos años y que no ha sufrido casi variaciones en su diseño. El modelo Looping presenta un peso medio de unos 330 gramos, y un relleno de unos 80 gramos de excelente pluma de Ganso gris con 800 cuins, según la escala europea, y 850 según la americana, y 95/5 en relación de relleno de plumón y pluma. Este es un detalle de agradecer… Nos referimos a que la marca ofrezca ambos valores para así no caer en el error, o confusión, a la hora de hacer comparaciones, ya que existe una diferencia entre los diversos resultados de los test, según sean los estándares europeos o americanos, dada la diferencia en el diámetro del cilindro y al peso de la tapa de compresión de cada uno de los dos métodos. No obstante, al final podemos considerar que un resultado de 800 cuin en el test americano es similar a los 850 cuin en el europeo.

El tejido exterior es un nylon de gran calidad (100% Poliamida Nailon 6-6 Ripstop 54.1g/m2 DWR) que mantiene la pluma en su sitio y además hace del chaleco un producto fácilmente comprimible y que repele el agua, aunque no tanto como los tejidos exteriores empleados por Rab o Arc’teryx en los otros chalecos de este artículo.

Es bastante resistente y recio, quizás el que más de los tres probados, aguantando enganchones accidentales y el trato más duro que s ele puede dar en montaña, cosa que es verdad que en los otros dos modelos, al intentar aligerar al máximo y meter más relleno se ha penalizado un poco este aspecto.



Los pequeños detalles

El diseño y ajuste nos parecen excelentes. Este modelo ofrece un ajuste al contorno perfecto que hace especial incidencia en la zona lumbar donde se adapta perfectamente generando una gran sensación de confort. Además tiene la longitud perfecta en la espalda para no dejar la zona lumbar al descubierto al mover los brazos o agacharnos. El cuello es otra de las partes que más nos ha gustado, ya que se recoge perfectamente cubriéndonos bien, pero sin llegar a molestar ni agobiarnos.

En la región de los brazos, si bien es cierto que no tiene ningún tipo de ajuste elástico, la verdad no se echa de menos en absoluto gracias al buen diseño de la prenda que impide fugas de calor.

Como vemos es un chaleco bastante versátil ya que nos puede valer como apoyo al sistema de capas en una expedición o para realizar actividades mucho más livianas donde queramos tener una reserva de calor no muy pesada. Según la marca esta diseñado para obtener una temperatura confort entorno a los 0º.

Y como producto en general también nos parece fantástico, quizás menos estético que los otros dos probados en este artículo, pero si extremadamente efectivo y cómodo ofreciendo sin duda una gran calidad de acabados y una pluma excepcional.

Peso: 330 gramos

Precio: 250 euros

Cuins: 800 cuins

