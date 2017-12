The North Face Chaqueta L6 modelo femenino

El pasado invierno, en 2016, tuvimos la suerte de probar y presentar en España la renovada Summit Series de The North Face. En aquel momento, una de las prendas que más nos sorprendió, positivamente, fue la chaqueta de plumón L6. Un modelo desarrollado a partir de la archiconocida Himalayan Parka, la tantas veces testada y utilizada por los atletas y probadores de The North Face en numerosas expediciones a lugares con condiciones realmente extremas.

Este año, hemos apostado por el modelo de mujer, ya que en 2016 tuvimos entre manos el modelo masculino. Para nuestra sorpresa, el nuevo modelo es una absoluta renovación comparado con el probado el año pasado.

La L6 femenina de este año es una chaqueta potente para actividad invernal técnica con una calidad de plumón excepcional (800 cuins). En este caso, The North Face adquiere un compromiso con el certificado RDS (Responsible Down Standard) que nos asegura el bienestar de los animales. Ésta es una certificación de Control Union que se creó y estudió durante varios años, y contó con la participación de grupos a favor de los derechos de los animales, expertos en la industria, marcas y minoristas. Con este certificado, como ya hemos indicado, nos aseguramos que el animal ha sido tratado de la mejor forma posible para la obtención del plumón.

Pero volviendo a la L6, apuntar que The North Face ha apostado por un cambio absoluto y radical de diseño e, incluso de concepto, dando como resultado una chaqueta que a nuestro juicio es más técnica, tanto por diseño como por patronaje. Es decir, es más “fit” que el anterior modelo, y se ha adaptado a la perfección a la anatomía femenina. Sin duda una mejora sustancial.

Los detalles

La renovada L6 sigue manteniendo el mismo peso en talla M de mujer, entorno a los 850 gramos, lo cual nos indica que es una chaqueta muy caliente. Nos parece una prenda ideal para actividades de alpinismo invernal como chaqueta de reunión en una cara norte o incluso como prenda de abrigo mientras aseguramos a pie de vía a nuestro compañero en ese proyecto de escalada deportiva en el mes de enero. Pero, además, no se puede obviar que es una prenda bonita y elegante, que no desentonará en un ambiente urbano, eso sí, muy frío.

Es una prenda voluminosa, pero la capacidad de compresión es alta por lo que ocupa un espacio razonable en la mochila, y está fabricada con la ya conocida tecnología FuseForm habitualmente empleada por la marca, mediante la cual se reducen costuras y piezas de construcción lo que redunda en un menor peso de la prenda y en menos zonas débiles.

El conjunto está elaborado en un nylon 20Dx30D 120 g/m² repelente al agua (DWR) y bastante recio. De hecho, durante el test realizado hemos rozado la chaqueta en más de una ocasión con zonas de roca e incluso zarzas y no hemos tenido ningún susto. Sigue en perfectas condiciones.

Un cambio sustancial con respecto a los modelos anteriores, a parte de ese patronaje más ajustado y anatómico del que hemos hablado, es la desaparición de los dos bolsillos exteriores tipo napoleón. En el producto de este año nos encontramos con dos bolsillos exteriores laterales, dos interiores de malla, y uno pequeño interior a la altura del pecho.

Los dos exteriores son de buena capacidad y absolutamente compatibles con el uso de arnés o mochila con unas cremalleras de buena calidad y con un tirador muy neto y fácilmente utilizable con guantes. En los dos de malla interiores caben perfectamente un par de guantes o manoplas o incluso una botella de un litro, y en el pequeño entra sin problema un GPS, un móvil, o pilas…

La cremallera central, al igual que las de los bolsillos, es de gran calidad con un tirador grande que podremos usar, como hemos apuntado antes, con guantes en condiciones de mucho frío. Además, es de doble cursor, lo que hace que podamos asegurar sin problema a nuestro compañero con ella puesta.

Las mangas son preformadas y se adaptan perfectamente, ajustando en los puños mediante un elástico muy cómodo. También en este caso cambia con respecto a modelos anteriores ya que este elástico no tiene presilla para el pulgar, cosa que es verdad nos gustaba a nivel personal y echamos en falta.

No obstante, la parte que más nos gusta es la capucha, densa y potente. Protege perfectamente el rostro en caso de tormenta o mucho frío, y se adapta perfectamente con casco o sin él. Así que no molesta en absoluto al girar o subir y bajar la cabeza. Además, se regula con dos tiradores situados en su zona frontal muy bien escondidos y protegidos para que no nos “saquen un ojo” en caso de pillarnos una tormenta al golpearnos ¡Un diseño 10!

Así, para finalizar y resumiendo, podemos decir que la nueva L6 es una gran chaqueta. Es caliente, con muy buen ajuste y unos detalles y acabado excelentes como nos tiene acostumbrados The North Face. Por lo tanto, nos parece absolutamente recomendable como compañera en actividades invernales.