Dos medallas para España en el Campeonato del Mundo Junior de Escalada

Los Campeonatos del Mundo Juveniles de IFSC se celebran cada año y reúnen a cientos de atletas de élite de escalada deportiva entre los 14 y los 19 años. Este año hubo 1.172 inscripciones de jóvenes escaladores en todas las categorías – que representaron 50 países y 5 continentes - en Innsbruck, Austria, del 30 agosto al 10 septiembre 2017. Fue una prueba de grandes dimensiones sobre una infraestructura deportiva de primer nivel, con una organización muy buena y meticulosa que probó sus capacidades más que contrastadas para la organización futura del Campeonato del Mundo Absoluto en 2018.

La delegación española se desplazó con 16 deportistas en distintas categorías y 3 técnicos. Los elegidos fueron Alberto Ginés, Andoni y Bittor Esparta, Eneko Carretero, Héctor Bazán, Jorge Díaz-Rullo, Pere Borrell, Mikel Linacisoro, Alejandro Crespo, Guillem Monsech, Álex Hernàndez, Antia Freitas, Ana Belén Argudo, Rut Casas, Rut Monsech y Muriel Ruiz de Larramendi, acompañados por Gianni Domenico Faggiana, David Gambús y Toni Roy.

Dificultad

La competición de Dificultad se cerraría con dos medallas para la selección: una plata para Alberto Ginés y un bronce para Mikel Linazisoro.

La prueba de Dificultad era la más esperada por la selección puesto que los mejores resultados estaban previstos para esta disciplina. En la modalidad más joven, la Youth B, Alberto Ginés se subía al segundo escalón del podio tras pasar primero en las clasificatorias, empatar a puntos por la primera plaza con el americano Colin Duffy en semifinales y conseguir el título de subcampeón del mundo en la final.

Mikel Linazisoro, bronce de la Youth A, pasaba noveno de su grupo en la clasificatoria, ya en semifinales afianzó un puesto para la final empatando a puntos con varios competidores. En la última ronda el vasco superaba al italiano Filip Schenk con un plus en la semifinal consiguiendo una meritoria tercera plaza. Muy bien le fue también a Andoni Esparta quien se quedó por muy poco fuera del pase a las finales, reservadas únicamente a 6 participantes. El pequeño de los Esparta consiguió la novena posición empatado a puntos con hasta 3 escaladores más. Guillem Monsech también llevó a cabo una buena actuación en la modalidad de cuerda clasificándose para las semifinales.

En la categoría Junior, tanto Muriel Ruiz de Larramendi como Álex Hernández, llevaron a cabo unas buenas clasificatorias que les aseguraron un lugar en semifinales pasando 11 y 12 de su grupo respectivamente, y demostrando sus mejoras en la modalidad de cuerda.

Mikel Linazisoro, tercero en el podio Youth A de Dificultad.

Velocidad

Resultados también muy positivos en la prueba de Velocidad, la menos popular y entrenada entre los escaladores españoles. El balance fue bastante positivo teniendo en cuenta que esta modalidad es por el momento poco popular entre los escaladores españoles. Aunque algunos de los seleccionados ya se habían enfrentado a un muro de velocidad en pruebas de la Copa del Mundo para muchos era prácticamente la primera vez.

Mikel Linacisoro, uno de los más habituados a este tipo de prueba, bajó de los 9 segundos, una marca que puede parecer muy lejos de los 6,53 de Sergei Rukin, vencedor de la prueba en la Youth A, pero que son de elogiar teniendo en cuenta el poco entreno específico que el escalador vasco hace de esta modalidad. Muy acertados estuvieron también Eneko Carretero, Alberto Ginés y Bittor Esparta quienes que mantuvieron dentro de los 10 segundos.

Bloque

Después de 5 días de acción, la competición final de Bloque concluyó con una lucha titánica en la que atletas de élite estadounidenses y japoneses llenaron los podios.

En la categoría Youth B Alberto Ginés se quedó fuera de las finales por muy poco, tras una buenísima actuación en la ronda de clasificación pasando entre los primeros a semifinales, el escalador extremeño consiguió una meritoria séptima plaza, teniendo en cuenta el nivel de los bloques y de la competencia. Un pegue fue el que lo separó de la ronda decisiva destinada únicamente a los 6 primeros clasificados. Ana Belén Argudo también llevó a cabo una buena ronda de clasificación consiguiendo la posición 11 de su grupo, pero quedando fuera de las semifinales por muy poco dado que tan solo pasan 10 de cada grupo. Héctor Bazán y Rut Monsech vivieron una situación similar al conseguir la posición 13 de su grupo quedando fuera por pocos movimientos.

En la Youth A, la ronda de clasificación fue muy dura y, a la vez, descompensada dejando fuera de semifinales a varios escaladores que podrían haber entrado en semifinales fácilmente. Mikel Linacisoro no tuvo una de sus mejores competiciones, pero el hecho de no aparecer en las listas de participación le perjudicó. El escalador vasco tuvo que salir en la última posición, en horas de más calor, en un plafón sobado y tras varias horas en la zona de aislamiento. Ya en competición, Linacisoro tuvo que lidiar además con una reclamación… Aun así tanto él como Eneko Carretero se sitúan en la posición 27 y 28 del Overall, buenas perspectivas teniendo en cuenta que aún les faltaba por disputar la prueba de dificultad y que la modalidad Youth A reserva hasta 20 plazas para la competición especifica de combinada. Rut Casas también llevó a cabo una buena competición quedando fuera de las semis por muy poco y cayendo en un lanzamiento a uno de los Tops. Un Top que, sin duda, la habría catapultado a semifinales, pero la equipación en la Youth A Femenina dejó a muchas chicas fuera, sin ningún Top en su haber, un hecho que deja entrever una equipación quizás poco ajustada al nivel general de esta categoría.

La competición Junior estuvo marcada por la fuerte competencia y la dura equipación, y no es para menos, muchos de los competidores de la Junior son ya atletas habituales en las pruebas absolutas de la Copa del Mundo. La mejor tajada se la llevó Alejandro Crespo quien se quedó también muy cerca del corte de semifinales. Muriel Ruiz de Larramendi estuvo muy fina también, pero un paso largo, de los que no le favorecen, en el último bloque la dejó fuera.

Formato Olímpico

Alberto Ginés y Mikel Linazisoro se situaron entre los mejores del Ranking Overall y consiguieron clasificarse para la nueva prueba combinada.

Los días 9 y 10 de setiembre, con los Campeonatos del Mundo ya disputados, Innsbruck también acogió una competición combinada totalmente nueva y con un formato Olímpico en el que únicamente pudieron competir los 6 mejores de la modalidad Youth B y Junior y 20 de la modalidad Youth A. De los 16 escaladores españoles seleccionados consiguieron clasificarse para la prueba combinada Alberto Ginés (Youth b) y Mikel Linazisoro (Youth A) tras su buena posición en el ranking Overall de los mundiales.

Alberto Ginés lograba una quinta posición en la combinada, mientras que Mikel Linazisoro se hacía la décima segunda plaza, una buena posición que le sitúa más cerca de los JJOO Juveniles de Buenos Aires 2018.

En la clasificación general por países España se sitúa entre los 10 primeros del mundo, concretamente en la octava posición con dos medallas en su haber.