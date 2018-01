Alex Txikon y su equipo ya se encuentran en el campo base del Everest

Alex Txikon y su equipo ya se encuentran en el campo base. Si el año pasado llegaron el 4 de enero, este año lo han hecho dos días antes. Realizando para alcanzarlo el tan conocido trekking previo que les ha llevado 8 días. Según cuentan han sido unas jornadas impresionantes buscando el ir cómodos y disfrutando del recorrido; sobre todo gracias a que, salvo un día, el sol les ha acompañado. Por ello han tenido la posibilidad de tomar imágenes increíbles.

Como novedad, este año han cambiado la ubicación del campo base instalándolo más arriba (5.300 metros), ya que entienden que les ahorrará trabajo al estar estar localizado más cerca de la cascada de hielo del Khumbu. Además, a pesar de la mayor altitud, debe de ser un sitio más soleado.

Actualmente se encuentran en plena faena ya que tienen mucho trabajo por delante para terminar de preparar y equipar el campo base, tarea que esperan dar por finalizada entre hoy o mañana

Recordemos que intentarán conseguir la primera invernal sin oxígeno al Everest. La última expedición invernal data de 1993 siendo únicamente quince los alpinistas que han conseguido cumbre, pero todos ellos ayudados del oxígeno artificial.

Este año Alex contará con la ayuda del pakistaní Ali Sadpara con quien consiguiese la primera invernal al Nanga Parbat hace dos años. Sin fecha de finalización definida, el retorno está previsto nada más hacer cima aunque según Alex, “ la idea es la de apurar el invierno y nuestras posibilidades, como bien sabes una expedición invernal así, y en una montaña vacía, multiplica por mucho los gastos de una expedición en otra época”.

Tras la expedición del año pasado, Alex tiene claro que debe cambiar la estrategia para tener más posibilidades de éxito. “ En la parte baja no podemos castigarnos como el año pasado. En mi caso, trabajé 9 días seguidos muchas horas ininterrumpidas, en la Cascada del Khumbu, cargado con 25 kilos a la espalda, tan solo para abrir del campo base al campo 1. Este año hay que repartir el trabajo, en grupos, en fechas”.

Este año Alex cuenta con la presencia del pakistaní Ali Sadpara y un equipo de himalayistas nepalíes. Sobre Ali, Alex comenta que “ ya el año pasado estuvo a punto de venir, y a última hora no pudo ser. No es lo mismo para un pakistaní que para nosotros entrar en Nepal. Es difícil el tema del permiso, sabes que va, pero no si saldrá... pero este año parece que está todo conseguido.”.

Una de las variables fundamentales a gestionar serán las condiciones meteorológicas. “ Allí en invierno apenas nieva. La montaña es hielo puro, un trabajo durísimo y técnico. Pero es que el viento no cesa, es infernal día tras día. A -50ºC, con viento fuerte, y en altura, las condiciones son límite”.

Otra variable es la actividad alpinística por encima de 8.000 metros sin oxígeno artificial y en el invierno del Himalaya. Nadie ha pasado sin oxígeno del Collado Sur hacia cima. “ Yo voy sin oxígeno. No se trata de cima a cualquier precio. Allí veré si voy solo, o alguien decide venir conmigo. La idea es que Ali lo haga. Es probable que él sí que use oxígeno. A él le motiva mucho conseguir la cumbre del Everest, y quizás sea su única oportunidad”.

La prioridad para todo el equipo es volver a casa con vida. “Siempre en la montaña, pero en el caso del Everest invernal, y con nuestros medios, es prioritario, y todo lo demás se supedita a eso. Después, aspiro a poder salir del Campo 4 hacia cumbre. Entonces descubriría hasta donde, y entraría en ese terreno desconocido sin oxígeno en invierno. Y para eso hay algo fundamental: el tiempo. Tienen que darse las condiciones adecuadas. Si no, no se puede. Que el Everest nos recibiera allí arriba de una forma más amable que el pasado año, que no soplara ese huracán. Un día adecuado, que me permitiera subir sin oxígeno. Si no se dan, es imposible”.

Alex irá equipado con la línea más técnica de Trangoworld, la TRX2 PRO, que este año se complementa con una nueva chaqueta de plumas de ganso europeo 100/0 y tejido exterior Pertex® Quantum y Pertex® Quantum Pro dando un fill power de 850 CUINS.