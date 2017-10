Brunete acogió con éxito la primera cita otoñal de Du Cross Series

Brunete volvió a formar parte del circuito Du Cross Series y lo hizo como en sus siete ediciones precedentes, en medio de un gran ambiente y sorprendiendo a propios y extraños con un atractivo recorrido mixto que combinó el paraje natural de la Dehesa del Encinar con las calles de la localidad. El día acompañó en esta primera cita otoñal y fueron muchos los vecinos que animaron el paso de los duatletas.

Antonio Cerezo consiguió su segunda victoria consecutiva tras la obtenida en Leganés y escala posiciones en la clasificación general, aunque se mostró cauto de cara a una posible victoria final: “Nos quedan todavía dos pruebas y hay que seguir luchando”. El cacereño, residente en Brunete, reconoció que, aunque corría “en casa”, la victoria fue muy sufrida debido a la competencia de Héctor Guerra: “Venía muy fuerte y vi peligrar el primer puesto, pero vi que todavía tenía posibilidades reales cuando salimos juntos de la segunda transición porque mi especialidad es el running”, explicó.

Entre una destaca participación femenina, sobresalió Isabel González, quien se mostró exultante en su llegada a meta y afirmó que “se iba bastante rápido, pero con repechillos que le daban emoción a la prueba. Me ha gustado mucho el recorrido”. Pese a todo, la suya también fue una victoria muy disputada: “He sufrido un poco en el último tramo porque llevaba a Leonor Gosálvez bastante cerca y he tenido que apretar un poco más de la cuenta. He pensado: son dos kilómetros y hay que aguantar a muerte”, resumió entre risas.

Entrega de premios

Entregando los correspondientes trofeos en el pódium estuvieron varios concejales del equipo de Gobierno local: Mar Nicolás (cultura), Eduardo Recio (deportes), Nuria Molina (educación) y Teresa Morán (asuntos sociales y mujer). Asimismo, los ganadores masculino y femenino recibieron un reconocimiento podológico y unas plantillas personalizadas, cortesía de Podoactiva, así como un completo tratamiento gratuito en el centro especializado en osteopatía y masaje Índalo. No faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses, así como un completo avituallamiento con fruta, jamón, frutos secos, chuches, etc. acompañado de Powerade y la Cerveza la Peninsula.

Boadilla del Monte celebrará su décimo Du Cross

Du Cross Series vuelve por décimo año consecutivo a la localidad de Boadilla del Monte y lo hará el domingo 22 de octubre. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba (18 de octubre) en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados, socios de Sanferbike y Corricolari. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.