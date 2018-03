David Lama completa ‘Sagzahn-Dihedral’, en el Tirol austriaco

En los últimos cinco años, David Lama lo había intentado en tres ocasiones, pero no ha sido hasta esta última, en 2018 que ha sido capaz de escalar Sagzahn-Dihedral.

A principios de este año las condiciones parecían perfectas por lo que Lama se lanzó de nuevo a por su objetivo, esta vez acompañado del tirolés Peter Mühlburger. Tras seis largos sobre terreno mixto de hielo y roca muy técnico que superaron tanto en libre como en artificial, la dupla completaba la parte más vertical de la pared. “‘Sagzahn-Dihedral’ es una de las vías más duras que eh escalada en el valle de Vals hasta la fecha”, afirmaba Lama. De hecho, tanto él como Mühlburger la han graduado como M6/A2.

Esta ascensión tiene, no obstante, un valor más personal que de nivel para David Lama que comentaba que “la he querido escalar desde hace mucho tiempo, y he necesitado varios intentos de hecho porque una y otra vez infravaloraba la vía. Pero ahora, por fin, he logrado escalarla”.