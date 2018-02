El Du Cross Alcobendas, solo apto para valientes

Ni el frío, ni la lluvia… ¡ni la nieve! frenaron a los cerca de 300 duatletas que se dieron cita en la segunda edición del Du Cross Alcobendas. Una convocatoria que discurrió por el entorno natural de los parques de Valdelatas y Valdelacasa, pero que contó con las inclemencias meteorológicas como rival inesperado.

Las bajas temperaturas, en torno a los cero grados, y las precipitaciones, que alternaba por momentos una fina lluvia con agua nieve, no invitaban a priori a salir de casa, pero la motivación no entiende de límites si lo que te espera ahí fuera es el primer reto del año del circuito Du Cross Series. Un recorrido de 23,9 kilómetros, que sufrió algunos cambios con respecto al de la primera edición, haciéndolo aún más rápido e interesante.

“ El circuito es muy bonito y la parte de bici, muy entretenida, con vereditas, subidas, bajadas... Se nos ha hecho un poco duro por el tema de la lluvia y el frío”, comentó a su llegada a meta, Raúl Mohedano, quien fue el primero en cruzarla tras un tiempo ligeramente superior a la hora. El duatleta del Triatlón Clavería se mostró muy superior, encabezando en todo momento la prueba y aventajando a su inmediato perseguidor en más de minuto y medio.

También fue un monólogo la participación de Libertad Luján, la más rápida entre las féminas, con más de tres minutos y medio de ventaja: “Cuando vas sola, vas más al mínimo, no te exiges tanto, pero acabo de terminar la pretemporada y al ser la primer prueba del año, mi idea era probarme y comprobar sensaciones”, explicó. En cuanto a las inclemencias meteorológicas, la duatleta del Ecosport Triatlón Alcobendas, reconoció entre risas que “ he pasado mucho frío, pero a mí el tema de la lluvia me divierte. Me gusta así, el terreno resbala más y eso lo hace más divertido”.

Entrega de premios

El esfuerzo tuvo su recompensa en forma de completo avituallamiento al llegar a meta. Muy aplaudidos fueron el caldo Aneto y la cerveza de temporada de Cervecera Península, que ayudaron a los participantes a entrar en calor. Al igual que también fueron muy agradecidos el ánimo y la dedicación de todos los voluntarios de Du Cross Series que, pese a los inconvenientes, desempeñaron su labor con una amplia sonrisa.

Isidro Lapuente, coordinador de deportes de Alcobendas, fue el encargado de entregar los correspondientes trofeos en el pódium. No obstante, no faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, un ejemplar del Diario As, medio oficial de la prueba, la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses, así como las bebidas isotónicas de Powerade.

Valdemorillo, próxima cita

El domingo 4 de marzo tendrá lugar la segunda convocatoria de este 2018 con Valdemorillo y el Polideportivo Eras Cerradas como escenario ideal para su séptima edición de Du Cross. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba (28 de febrero) en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados y clubes. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.