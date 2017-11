De Madrid al cielo 'ducrossero'

375 duatletas se dieron cita este pasado fin de semana en el III Du Cross Madrid, penúltima cita de la temporada, y que sirvió para decidir gran parte de los ganadores del mejor circuito de duatlones cross a falta de la prueba del próximo 2 de diciembre en la localidad de Boadilla del Monte.

Antonio Cerezo venció en Madrid sin discusión, dominando desde principio a fin y manteniéndose en cabeza en los tres segmentos: “Lo que más me ha gustado es el nuevo recorrido y, sobre todo, el momento de cruzar el agua porque no me lo esperaba”, explicó en su llegada a meta. De esta manera, consiguió su tercera victoria consecutiva tras las de Leganés y Brunete. Un éxito en el último tramo de la temporada que el cacereño atribuye a una mayor “constancia en los entrenamientos” y que le ha servido para auparse hasta el primer puesto de la categoría 30-39 en la clasificación final del circuito 2017.

Por su parte, Isabel González también consiguió repetir triunfo, en este caso, por segunda prueba consecutiva y lo hizo tras un gran esfuerzo, ya que alternó las dos primeras posiciones durante varias ocasiones a lo largo de la carrera: “He visto peligrar la victoria cuando me han adelantado en bicicleta, pero en carrera me he encontrado bastante bien”, resumió. “ Me ha gustado el cambio del circuito de bici, ha mejorado bastante, es más divertido y más chulo”, destacó la duatleta del Club Ciclista Mérida Castellana. Con este primer puesto, Isabel adelantó en la clasificación anual a Ana Gómez Pimpoyo, por lo que la última cita será decisiva para la categoría 30-39: “Nos la jugamos en Boadilla”, advirtió entre risas.

El resto de categorías están sentenciadas, con la salvedad de Elena Rodríguez Piote (18-29), aunque su participación en la última cita de Boadilla del Monte le aseguraría el triunfo final. José Agustín Alises Giménez (18-29), Alejandra Martínez Eggman y Manuel Díaz Román (40-49), y Francisco Domínguez Chacón (50-70) tienen asegurados sus trofeos como campeones de sus respectivas categorías en el circuito Du Cross Series 2017, en base a unas clasificaciones que se establecen con los seis mejores resultados de cada participante a lo largo de la temporada.

Entrega de premios

Isidro Lapuente, responsable de calidad del Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas, entregó los correspondientes trofeos en el pódium junto al organizador, Alfonso Gallego. Asimismo, los ganadores masculino y femenino recibieron un reconocimiento podológico y unas plantillas personalizadas, cortesía de Podoactiva, así como un completo tratamiento gratuito en el centro especializado en osteopatía y masaje Índalo. No faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, la inscripción a la revista especializada ‘Corricolari es correr’ digital durante seis meses, así como un completo avituallamiento que contó con la colaboración de Powerade y Cervecera Península.

Boadilla del Monte cerrará la temporada

Tras el obligado aplazamiento que, por causas ajenas a la organización, tuvo que sufrir la cita de Boadilla del Monte, Du Cross Series cerrará finalmente su temporada en dicha localidad el sábado 2 de diciembre. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba (29 de noviembre) en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados, socios de Sanferbike y Corricolari. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.