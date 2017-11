Los hermanos Pou son las estrellas del The North Face Speaker Series

Iker y Eneko Pou fueron los protagonistas de la última edición del The North Face Speaker Series celebrado el pasado jueves en Vértic (Barcelona), la tienda especializado en deportes de montaña al aire libre.

Durante el evento, los hermanos Pou hablaron sobre su último proyecto, 'The North Face 4 Elementos' con el que pretenden escalar cuatro montañas relacionadas de algún modo con el viento, la tierra, el fuego y el agua. Por el momento ya han cubierto la etapa del viento en la Patagonia, y la relacionada con el agua en Perú.

“Cuando creamos este proyecto queríamos que reuniese exploración, aventura y dificultad técnica, unos valores que nos motivan y nos hacen superarnos cada día”, explicó Iker.

En palabras de Eneko Pou, “ Pasar fuera de casa tantos días, en condiciones extremas y sobre un terreno que no conoces, hace que la dificultad aumente exponencialmente. Nosotros siempre pensamos que hay 3 claves para que una expedición tenga éxito: la experiencia del atleta, las condiciones climáticas y, por supuesto, contar con el mejor material. El papel de una buena equipación es clave y para nosotros es un honor poder probar cada producto de The North Face y dar nuestro feedback sobre él para conseguir crear las mejores prendas”.

Speaker Series es un formato de evento que The North Face organiza por todo el mundo, en él los atletas de la marca explican ante un grupo reducido de personas sus últimas hazañas.

Los hermanos Pou durante su presentación en el The North Face Speaker Series.

“ Desde The North Face trabajamos de la mano de nuestros atletas a diario. Son los primeros en probar nuestros productos y la mayoría de las innovaciones y mejoras en nuestras prendas están basadas en sus experiencias. Por eso pensamos que no hay mejores embajadores que ellos para trasladar la pasión y las emociones que mueven a los amantes de la aventura. Las sesiones Speaker Series son oportunidades muy especiales para compartir estos valores de una manera cercana y familiar”, explica Joaquim Tomás, Country Manager de The North Face en España.

En esta ocasión, el evento se organizó coincidiendo con el reciente lanzamiento de la colección Summit Series, la gama de productos de montaña más premium de la marca, que los Pou testaron durante sus últimas expediciones antes de que saliese al mercado y que ya está disponible en la web de The North Face y en tiendas seleccionadas.