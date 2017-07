Roman Degranges y Janja Garnbret se imponen en la primera prueba de la Copa del Mundo de Dificultad

La población de Villars, Suiza, acogió el 7 y 8 de julio la primera prueba de la Copa del Mundo de Dificultad y la tercera de la Copa de Velocidad en un evento organizado por la Association Villars Scalade en colaboración con la IFSC.

Tras unos días de duro entreno en Innsbruck, Austria, la selección formada por Ramón Julián, Javi Cano, Éric López, Jonatan Flor y Álex Hernández se dirigió a Villars el jueves para preparar el inicio del circuito, pero finalmente Éric López quejándose de una molestia en el hombro decidió no competir y reservar todas sus fuerzas para su objetivo de esta temporada: el Campeonato de Europa de Bloque que se disputará en agosto en Munich.

El mejor resultado para la selección se lo llevó el extremeño Javier Cano que mejoraba su posición en referencia a los Campeonatos consiguiendo la posición 24 en la clasificación general de Villars.

Las clasificatorias le fueron bastante bien al extremeño: “La verdad que en la clasificatoria la primera vía la hice bien y la segunda di un muy buen pegue, me sentí super bien. En una quedé alrededor del cuarenta y en la otra noveno, así que finalmente quedé en el corte justo, pero pasé”. Las finales se disputaron el sábado por la mañana y Cano fue primero en salir al muro de Villars: “ Fui el primero en salir y la verdad es que los bloques estaban bastante calientes. He escalado bien hasta que he llegado a un paso que no he sabido resolver y he ido bastante incómodo”. Aun así, las sensaciones son buenas para Cano que está contento con el resultado y que se ve fuerte y motivado para la siguiente prueba de Chamonix. También la prueba de Velocidad le fue muy bien al del Cereza Wall, que sigue completando el muro de velocidad por debajo de los 9 segundos, concretamente esta vez en 8, 63.

Ramón Julián se quedó sin opciones de pasar a las semifinales: “ Los cuartos no han sido del todo buenos, aunque moralmente me sentía bien y he escalado con confianza”. En la primera vía de la clasificación Ramón dio el 100%, aunque no se sintió cómodo con la morfología de la vía, aun así luchó hasta caer cerca del final de la vía. En la segunda vía las sensaciones mejoraron: “ En la segunda vía me he sentido mucho mejor, pero en la última parte un movimiento del hombro que me ha producido una gran molestia no me dado más opción que tirarme”. Ramón Julián, especializado en dificultad, no participó en la prueba de velocidad.

El joven Álex Hernández salió motivado, con buenas sensaciones, pero una mala colocación le llevó a una puerta que le hizo caer bastante abajo sin ni siquiera estar cansado. La segunda vía le fue algo mejor al escalador catalán: “ Aunque estaba menos motivado he conseguido subir bastante, pero me ha patinado un pie y hasta aquí. No he podido darlo todo”.

El escalador de la Federación Valenciana Jonatan Flor, uno de los más fuertes a nivel nacional, obtuvo un buen resultado en el muro de velocidad bajando de los 10 segundos. En la modalidad de dificultad el valenciano no tuvo su mejor jornada en la que consigue el puesto 63 de la clasificación general.

Finalmente, la victoria en dificultad fue para el francés Roman Degranges, a quien acompañaron en el podio el esloveno Domen Skofic, segundo, y el ucraniano Fedir Samoilov, tercero. En mujeres tuvimos un podio mucho más habitual, con Janja Garnbret, Mina Markovic y Anak Verhoeven, primera, segunda y tercera respectivamente.

Tras la prueba de Villars y unos pocos días de descanso, la selección se enfrentará en Chamonix a la segunda prueba de la Copa de dificultad mañana 12 de julio en la icónica localidad francesa.