Kilian Jornet, oro en la Vertical y bronce en la Individual

La selección de esquí de montaña al completo ha conseguido muy buenos resultados este fin de semana en los Campeonatos de Europa celebrados en la estación de esquí de Piano Provenzana, situada en las laderas del volcán Etna. Tras varios días sin poder competir a causa del mal tiempo, por fin brillaba algo el sol en Sicilia, aunque el viento no dio dado tregua en las cotas más altas, para que se celebrase la prueba Individual.

En lo deportivo, la prueba masculina estuvo muy apretada. La carrera fue corta, explosiva, sin tramos a pie y con un cambio situado a muy pocos metros de la meta que la hizo aún más emocionante.

Los corredores se enfrentaron a un recorrido en forma de bucle con cuatro fuertes subidas y una más pequeña en el último tramo antes de entrar en meta. Toda la carrera fue una lucha entre Kilian Jornet, Robert Antonioli y Michele Boscacci, que narcaron desde el principio un ritmo de carrera muy rápido.

Antonioli se impuso finalmente con un tiempo de 1 hora 10 minutos. Solo unos segundos más tarde cruzaban la línea de meta, en un espectacular sprint, Michele Boscacci y Kilian Jornet en el que se imponía el italiano. Jornet conseguía por tanto el bronce en la modalidad más completa del Esquí de Montaña: “ Estoy muy contento, hoy ha sido una carrera, en la que hemos ido muy juntos con Robert y Bosca desde el principio, los tres luchando. En las subidas yo iba muy fuerte, pero en las bajadas me pasaban, finalmente también muy contento de poder correr tras dos días sin poder hacerlo”.

Oriol Cardona y Marc Pinsach acabaron entre los 10 mejores corredores de Europa con una octava y una novena plaza. Una posición que defendieron de principio a fin, ya en el avituallamiento, situado en el ecuador de carrera, tanto Cardona como Pinsach llegaban pisando los talones a Antonioli, Boscacci y Jornet, enganchados y sin dar tregua a la cabeza de la carrera. Antonio Alcalde también hizo una buena carrera, con lo que el madrileño consigue la plata espoir en estos Europeos. Iñigo Martínez de Albornoz y Noel Burgos consiguen el puesto 12º y el 13º en la clasificación espoir.

En féminas, Claudia Galicia cerraba el Top 5 femenino en una Individual con 1.170 metros de desnivel positivo distribuidos en 4 subidas y 3 bajadas que requerían una técnica de esquí apurada debido a las condiciones de la nieve con algunos tramos de hielo. La catalana conseguía finalizar el recorrido en 1 hora y 8 minutos con muy buenas sensaciones y a menos de un minuto de podio. La victoria sería la para la francesa Axelle Mollaret, seguida de su compatriota Laetitia Roux y la sueca Emelie Forsberg, segunda y tercera respectivamente.

Marta García también destacaba sus buenas sensaciones en una carrera rápida en la que hacía falta también tirar mucho de cabeza. Mireia Miró estaba satisfecha con su resultado una 11ª plaza en un recorrido que no le favorecía. Nahia Quincoces no encontraba las sensaciones y acababa 20º. Júlia Casanovas sufría una caída en una de las primeras bajadas que la dejaba atrás, con molestias en su brazo y mucho esfuerzo la joven sub 23 conseguía acabar el recorrido.

Prueba Vertical

Tras la cancelación de la cronoescalada el pasado viernes, la organización decidió darle una segunda oportunidad a la prueba Vertical en Nicolosi, tras las nevadas de los últimos días.

Las condiciones meteorológicas tampoco dieron tregua el domingo a los atletas: 20 centímetros de nieve fresca, frío, viento y muy poca visibilidad en el Etna y nada menos que un recorrido bien marcado de 550 metros de desnivel al que enfrentarse.

Sin embargo, Kilian Jornet se imponía coronándose como campeón de Europa en la modalidad Vertical. Tras su tercer puesto den la Individual, Jornet sumaba una medalla más en estos europeos completado esta explosiva carrera vertical en escasos 20 minutos. El italiano Davide Magnini conseguía la plata de los europeos en su primer año como sub23. La gran sorpresa del día la daba el madrileño Antonio Alcalde quien se colgaba la medalla de bronce cruzando la línea de meta a pocos segundos de Kilian y Magnini. Aunque cada día estamos más acostumbrados a ver a Antonio Alcalde subido en el podio sub 23, esta es la primera vez que el madrileño se sube al tercer escalón del podio absoluto en una prueba de este carácter internacional. No era la única medalla para Alcalde, puesto que se subía también al segundo escalón de la categoría sub 23 por detrás de Magnini. Oriol Cardona era 14º y Marc Pinsach 15º. Noel Burgos tuvo que abandonar.

La carrera femenina estuvo dominada por la francesa Axelle Mollaret nuevamente, que ganó el oro con un tiempo de 25’54. Tras ella cruzaban la meta la suiza Victoria Kreuzer y Alba de Silvestro. Clàudia Galicia repetía en la quinta posición cerrando el Top 5. Marta García no dejaba escapar a su compañera de equipo y conseguía la sexta plaza a tan solo 10 segundos del Top 5. Nahia Quincoces conseguía la séptima posición con mejores sensaciones que en la Individual. Mireia Miró era 15ª y Fátima de Diego se quedaba a las puertas de la medalla de bronce sub 23 con una cuarta posición en la espoir.

El podio por naciones se resolvía con la victoria de los italianos, seguidos de suizos y franceses. España conseguía la cuarta posición.

La siguiente prueba internacional de la ISMF se disputará el 7 y el 8 de abril con las carreras de la Copa del Mundo organizadas en Madonna di Campiglio.