Nuevo doblete para Laura Orgué en Escocia

El estreno de Laura Orgué en tierras escocesas no ha podido ser mejor. Si primero se alzaba con la victoria en el Kilómetro Vertical Salomon Mamores, al día siguiente repetía el éxito en la Salomon Ring of Steall Skyrace. Y en ambas pruebas tuvo que esforzarse al límite para hacerse con el triunfo dado el gran nivel de las carreras. En la Salomon Ring of Steall Skyrace mantuvo un intenso duelo a la largo de toda la carrera con Sheila Avilés (4h06'), que entró en segunda posición a solo 40” de Orgué (4h05') tras una reñida bajada en el tramo final. El tercer cajón del podio fue para la vasca Oihana Azebebeitia con un tiempo de 4h15'. Un podio con sabor español.

Lo cierto es que ha sido un fin de semana redondo, aunque muy exigente para la atleta de RSM Spain, que se enfrentaba por primera vez a este reto con el condicionante que suponía desconocer el terreno. En el kilómetro vertical, Orgué no solo conseguía la victoria (52'22'') sino también rebajar el récord de la prueba en más de dos minutos. A pesar de este brillante resultado, la igualadina tuvo que emplearse hasta el final para no verse superada por la británica Beth Hanson (52'26''), que llegó a solo 4 segundos de ella. La tercera posición fue para la sueca Emelie Forsberg con un registro de 52'50''.

Tras esta doble victoria la atleta catalana consigue el objetivo que se había marcado: puntuar el máximo para consolidar su liderato en la Copa del Mundo, tanto en el Kilómetro Vertical como en la Skyrace. Orgué vuelve a encarar la recta final del campeonato en una situación ideal para volver a reinar en las dos competiciones.