El Peñón de Ifach decide el podio de la Liga de Rallys de Escalada 2017

El pasado sábado 28 de octubre la se celebró la última prueba de la Liga de Rallys FEDME 2017 en el siempre impresionante Peñón de Ifach.

A pesar de los años sigue impresionando esta particular fiesta de la escalada, incluso para los organizadores. Con apenas una línea incierta en el horizonte entre el cielo y el mar, se dio la salida de la XVI Edición del Rally FIXE 12 h de escalada Peñón de Ifach 2017 valedera como última prueba de la Liga FEDME de Rallys 12 h de Escalada 2017.

A las 7:35, treinta cordadas se lanzaban a vender cara su posición en el ranking final después de pelear durante doce interminables horas entre el sol, el mar y paredes verticales sin tregua. Una línea de pequeñas luces inquietas se plantó en pocos minutos en la base de la imponente pared sur-oeste del Peñón dispuestos a alcanzar su cumbre.

Dadas las fechas del Rally, no se pudo contar con doce horas de luz solar lo que obligó a la organización y a los participantes a moverse con frontales en ciertos momentos. No obstante, este año, el calor no fue un problema como en otras ediciones.

En esta edición se batió el récord de vías escaladas en el Peñón en una sola jornada. Ocho vías llegaron a completar los vencedores de esta edición, algo impensable teniendo en cuenta la bajada y que hace 15 años, los vencedores, hacían tres vías.

Por otra parte, los horarios de algunas rutas que se repitieron parecen sobrehumanos. Tras mucho correr, sudar y escalar, el primer puesto del pódium en la categoría sénior masculina fue para la cordada madrileña formada por Rafa Gómez y Javier Guzmán (ocho vías, 138 puntos y 1.990 metros), a la vez, esta misma cordada es la ganadora de la Liga de Rallys 12 h Escalada de 2017. En segundo lugar, y a tan solo tres puntos, quedó la cordada formada por los alicantinos Roy de Valera y Javier Martín (cinco vías, 135 puntos y 1.420 metros escalados). En tercer lugar, la cordada formada por Félix Sánchez y Rubén Martínez (cinco vías, 121 puntos y 1.420 metros).

En la categoría sénior femenina, el primer puesto fue para la cordada madrileña de Helena Cornic y Olga Revelles (tres vías, 43 puntos y 730 metros). La segunda posición para Myriam Montañana y Lenka Pribylova (dos vías, 20 puntos y 480 metros). Por último, la tercera posición fue para Victoria Vega y Cristina Martin (una vía, 12 puntos y 250 metros).

En la categoría de veteranos se impuso la cordada compuesta por Miguel Cebrián y David Moncho (cuatro vías, 70 puntos y 1.010 metros escalados). En segundo lugar, los malagueños Alberto Corrales y Iván Jara (cuatro vías, 66 puntos y 890 metros). La tercera posición fue para José Luis Rubayo y Juan Carlos Bravo (cuatro vías, 58 puntos y 990 metros).

En categoría mixta, muy concurrida este año, el primer puesto fue para la cordada moscovita Tatiana Dmitrevskaya y Andrey Sheynov (cinco vías, 105 puntos y 1.210 metros). La segunda posición para los incombustibles Jaume Oliva e Isa Pozo (cuatro vías, 72 puntos y 960 metros). Por último, la tercera posición fue para Rubén Fernández y Laura Collados (cuatro vías, 64 puntos y 980 metros).

A la entrega de premios y trofeos asistieron el Sr. Pedro Notario en representación de la FEMECV y el incombustible José Luis Rubayo, como vicepresidente de la FEDME, que un año más compitió en la categoría de veteranos.

A la vez, se entregaron los premios de la Liga de Rallys 2017. La organización de la prueba quiere recordar la incondicional colaboración del Parc Natural del Penyal d’Ifac y de sus gestores, sin su aportación institucional y valoración de la escalada dentro del Parc Natural, esta prueba no podría realizarse.

Como en ediciones anteriores y a cargo de la seguridad de la prueba, la organización contó con la colaboración del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberos de Alicante, así como del Grupo de la Guardia Civil de Montaña (GREIM), también se contó con el apoyo del Ajuntament de Calp.