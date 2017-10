Séptima plaza para Pere Rullán en el Europeo de Kilómetro Vertical

Limone Sul Garda ha sido una vez más el escenario de una las Carreras Verticales más aclamadas además del escenario perfecto para la disputa de una Campeonato de Europa de KV. Esta espectacular vertical se caracteriza especialmente por un recorrido precioso con salida a escasos 60 metros sobre el nivel del mar y con meta en la zona de Nembra, a 1.160 metros de altura. Nada más y nada menos que 1.080 metros de desnivel en escasos 3’7 kilómetros en el que este año han participado grandes corredores y hasta 10 países (Francia, Italia, Alemania, República Checa, Portugal, Hungría, Bulgaria, Holanda…).

En la carrera masculina se ha impuesto Phillip Gotsch, por delante de Patrick Facchuni y Stian Angermund. El corredor balear Pere Rullán consigue una meritoria séptima plaza, una posición obtenida tras buenas sensaciones y midiendo sus fuerzas contra algunos de los mejores corredores de verticales del mundo. La victoria finalmente sería para para el italiano Phillip Gotsch, a quien seguiría su compatriota Patrick Facchuni. Completaría el podio el noruego Stian Angermund.

(© iancorless.com /VKWC)

En la carrera femenina se imponía la gala Christel Dewalle, por delante de la alemana Michelle Maier y la italiana Camilla Magliano. La corredora Fátima de Diego hacía una buena carrera auqnue al finla solo podría ser décimo quinta. La madrileña se ha sentido contenta con su actuación, especialmente en una carrera en la que el uso de palos no estaba permitido. Fátima de Diego ha destacado la belleza del recorrido y el sentirse cómoda con el perfil aunque comentaba también: “Cuando he llegado arriba me he dado cuenta de que iba un poco fresca y me ha dado rabia porque habría podido recortarle tiempo al crono“.

(© iancorless.com /VKWC)

El Campeonato de Europa de Verticales es el último de los campeonatos de Europa que faltaba por disputar tras la celebración del Campeonato de Europa de Ultras y el Campeonato de Europa de Sky de la semana pasada con la Gorbeia Suzien.

España consigue finalmente la plata en el ranking por países tras la disputa de los tres campeonatos, solo por detrás de la República Checa que se impone consiguiendo el oro.