Resultados modestos para la selección Española de Escalada en Campitello di Fassa

La localidad de Campitello di Fassa, en el corazón de las Dolomitas, Italia, ha acogido este fin de semana el Campeonato de Europa de Escalada en Dificultad y Velocidad. La cita estuvo organizada por la ASB Val di Fassa Climbing, en colaboración con la Federación Italiana de Escalada y la Federación Internacional, la IFSC.

La Selección Española al completo se encontraba ya concentrada desde el pasado jueves en Campitello di Fassa, preparándose en cuerpo y alma para una de las competiciones más importantes de la temporada. Sin duda, el viernes fue el día álgido para la selección, ya que tocó competir tanto en velocidad como en dificultad.

La prueba de dificultad se resolvió con un gusto de boca algo amargo. La gran mayoría de los competidores resolvieron una de las dos vías con bastante acierto, mientras que no tuvieron tanta suerte en la segunda. Sin duda, uno de los resultados más destacados del Campeonato fue el de Javi Cano, quien consiguió pasar el corte de los cuartos de final y clasificarse para semifinales en una destacable novena posición. El escalador extremeño escaló de forma sólida en las vías clasificatorias demostrando la buena línea que está siguiendo esta temporada y una clara progresión. Finalmente, las semifinales no fueron tan bien como las clasificatorias, pero Javi Cano se hacía con la vigésimo octava posición.

Anak Verhoeven en el Campeonato de Europa de Escalada de Campitello di Fassa (© newspower.it).

El joven Mikel Linacisoro, aun rodándose en la competición internacional, hacía una buena competición y conseguía la posición 35 en la clasificación general. El valenciano Jonatan Flor no consiguió brillar, pero hizo un balance muy positivo de este campeonato tras haber escalado muy sólido y regular en las dos vías. Resbalones y lances imposibles dejaron fuera de las semifinales a escaladores tan fuertes como Ramón Julián y Éric López.

Los más jóvenes, Bittor Esparta y Álex Hernández, se encuentran aún lejos del nivel de competición internacional, pero siguen haciendo un buen rodaje que les ayuda a mejorar competición tras competición.

Finalmente, en categoría masculina, la victoria sería para el francés Romain Desgranges, por delante del checo Adam Ondra y el austriaco Jakob Schubert, segundo y tercero respectivamente.

En mujeres se imponía la belga Anak Verhoeven a la eslovena Mina Markovic y la austriaca Jessica Pilz, segunda y tercera.

Podio masculino de Dificultad (© newspower.it).

Podio femenino de Dificultad (© newspower.it).

Prueba de Velocidad

La prueba de velocidad nos deja alguna sorpresa. Javier Cano y Mikel Linacisoro conseguían bajar de los 9 segundos en el muro de velocidad. Un buen resultado teniendo en cuenta la falta de infraestructura y tradición en España. Un dato que sitúa a estos escaladores entre los mejores no especialistas de la modalidad y les reserva una buena posición en la clasificación combinada – también conocida como Overall -. Toda la selección, a excepción de Ramón Julián, participaron en las dos pruebas puntuables para la Overall del Campeonato de Europa. La Selección seguirá participando y aprovechando todas las pruebas de velocidad con vistas ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.

El grueso de la Selección se dirige ahora a Innsbruck para entrenar y preparar las pruebas de Villars y Chamonix, primeras pruebas de la Copa del Mundo de Escalada.