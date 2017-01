Toni Roy: “Ahora el reto principal está con el proyecto de preparación para los Juegos Olímpicos, desde la preparación de los deportistas, hasta el desarrollo base de este deporte de cara al futuro”

- Es actualmente seleccionador nacional de escalada, ¿cómo ve el tema olímpico?

Pues el hecho de que la escalada sea deporte olímpico es una gran oportunidad para que este deporte siga creciendo. En primer lugar por la notoriedad que nos da y que mucha gente lo descubra. En segundo lugar porque, en principio, habrá más recursos para los deportistas y federaciones para trabajar cómo se merece el deporte. Y finalmente, el hecho de llegar a un gran público permitirá que todo el mundo que hay alrededor de la escalada pueda crecer, desde los fabricantes de material, de instalaciones, profesionales, etc.

- ¿Prevé buenos resultados para el futuro equipo español? ¿A quién destacarías a día de hoy con posibilidades en las Olimpiadas?

A fecha de hoy es difícil de decir, históricamente hemos sido un país con buenos resultados, especialmente en dificultad, pero también en otras modalidades hace unos años. Pero aun no está del todo definido por parte de la IFSC, ni el formato definitivo, ni la forma de ganar la plaza para estar en Tokio.

Cierto que será difícil, pero hay deportistas con posibilidades. De entrada se trabajará con la base de la actual selección, tanto absoluta como juvenil, y ya pensando en el formato de la combinada, en esta línea se va a trabajar, pero no es una lista cerrada.

Desde la FEDME se va a hacer todo lo posible para dar las herramientas a estos deportistas para que puedan preparar de la mejor forma posible esta cita.

- ¿Cómo ve la estructura y el tipo de pruebas que se desarrollarán?

Como he dicho, aún no es definitivo el formato que habrá en Tokio, en poco tiempo la IFSC dará a conocer cuál será.

Sobre el hecho de que sean las tres modalidades (Velocidad, Búlder y Dificultad) es una decisión creo que comprensible. El CIO (Comité Olímpico Internacional) sólo acepta dar una medalla a la escalada, al menos esta primera vez, y la IFSC debía tomar la decisión de cuál de las tres que hay actualmente era la que entraba. Puede gustar más o menos esta decisión, pero creo que es entendible, las tres disciplinas tienen el mismo derecho a estar, ¿no? Otra cosa son nuestros gustos personales.

Esto es lo que habrá y es lo mismo para todos, así que en esto vamos a trabajar.

Y técnicamente, ¿cree que se asemejarán a lo visto en los Campeonatos de Europa?

Me gustaría que sí, pero debemos esperar a ver cuál será la fórmula escogida para los Juegos. Y aquí hay que tener en cuenta que los medios (TV) tienen una influencia muy grande en la decisión.

-¿Cree que al ser olímpico se apoyará a partir de ahora más a la escalada, sobre todo a nivel económico?

Confiamos en que sí. De momento aún no hay nada definitivo de las ayudas que el CSD va a dar para preparar la cita olímpica. El no tener gobierno durante tantos meses también ha ralentizado estas cosas. Pero confiamos en que así será.

- Volviendo a su puesto de seleccionador, ¿cómo lo está viviendo? ¿Qué saca de esta experiencia?

Han sido unos años increíbles y muy intensos, y espero que sea así estos que vienen. A nivel profesional he aprendido mucho, de la gestión de personas, gestión de presupuesto, planificación de objetivos, la logística… ¡muchas cosas! Y en la parte humana también; viajar, conocer gente increíble; La Copa del Mundo y el Circuito Nacional, son como una gran familia.

El vivir desde dentro lo que hay detrás de un gran campeón como los que ha habido en el equipo; el esfuerzo, la dedicación, lo cabezotas que son (risas), por algo han llegado a ser Campeones del Mundo ¡esto nadie lo regala!

Es un reto constante, el poder aportar tu granito de arena a que este deporte que amamos pueda crecer, y hacerlo desde dentro, que no siempre es fácil. Intentar hacer lo máximo con los recursos disponibles, el conocer cómo funciona la parte más diplomática, etc.

En fin, yo he intentado siempre dar mi 100%, con algún error, seguro, pero pensando en el deporte y mis deportistas.

- Y ahora, ¿cómo está siendo tu nueva etapa en Climbat?

¡Es un nuevo reto! El poder aportar todo lo aprendido y mi experiencia, por un lado sobre escalada como Seleccionador y, por otra, sobre la parte empresarial de cuando estuve con mi empresa.

El llevar de forma profesional una sala de escalada, su gestión, como una empresa, con números objetivos de ventas, plan de acción, marketing… y la parte más de escalada, de cómo debe ser la instalación, la oferta y el servicio que damos.

Haber viajado tanto, visitado muchísimos rocódromos en todas las partes del mundo, y vivirlo en primera persona, como usuario, te hace ver que es lo que el escalador espera o le gusta encontrar, ¡y eso intentamos!

- ¿Qué nos podrías contar de Climbat sobre lo qué hace y a dónde orienta su futuro más próximo?

En Climbat lo que intentamos es dar un servicio completo a la gente que viene. Desde el escalador más experimentado hasta alguien que lo hace por primera vez, desde el niño hasta el abuelo.

Donde pueden encontrar vías adecuadas a todo usuario, cursos, entrenos, etc, pero no sólo lo que hace referencia a escalada, sino un sitio de encuentro y donde tienen una oferta completa, pueden celebrar su fiesta de cumpleaños, con tienda, restauración, eventos, etc.

Lo que queremos es que la gente tenga una experiencia completa.

- ¿En qué nuevos proyectos andas metido en Climbat?

Además de la gestión del día a día del centro de La Foixarda, trabajando para mejorar, innovando, buscando nuevas cosas constantemente… queremos aportar la experiencia de este centro a los demás centros Climbat, para estandarizar un servicio de calidad, extender la pasión por la escalada y enseñar a aquellos que no lo conocen los innumerables beneficios y valores de este deporte.

- ¿Y fuera de Climbat?

La verdad es que entre Climbat y la FEDME, poco tiempo me queda… ¡Casi que ni para escalar yo!

Ahora el reto principal está con el proyecto de preparación para los Juegos Olímpicos, desde la preparación de los deportistas, hasta el desarrollo base de este deporte de cara al futuro.

¡Casi nada! Lo piensas y da casi vértigo, pero como siempre, con ilusión y dando lo mejor de uno mismo.