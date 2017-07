Refrescante Tri Cross en la Costa de Madrid

Tri Cross Series se desplazó este fin de semana hasta la zona oeste de la Comunidad de Madrid para celebrar una de sus pruebas más espectaculares. El pantano de San Juan y el entorno natural de la localidad de San Martín de Valdeiglesias fueron el mejor escenario posible para un nuevo triatlón cross que congregó a más de 260 participantes.

El paisaje de la conocida como ‘Costa de Madrid’ fue lo más destacado entre los triatletas que se dieron cita: “ Es un lujo poder disfrutar del pantano y su entorno en una prueba como esta -comentaba un grupo de triatletas a su llegada a meta- el recorrido tiene todo lo que le puedas pedir a un triatlón”. Poco más de 22 kilómetros de diversión que, en palabras de quienes lo disfrutaron, tenían la dificultad justa para poder disfrutarlo, pero sin perder de vista el espíritu competitivo de la cita.

Y ese espíritu se vio sobre todo en el deportista del Triatlón Claveria, José Miguel Gómez, quien consiguió remontar varias posiciones en el segmento MTB para mantener después una ventaja de tres minutos sobre el segundo clasificado: “Ha sido una experiencia muy bonita. La natación en este pantano se hace muy bien con mucho espacio, el entorno para la bici es espectacular, aunque la carrera a pie se me ha hecho un poco dura”, explicó. Se da la circunstancia de que el triatleta toledano conseguía la victoria el día en que debutaba en esta disciplina deportiva.

Caso bien distinto fue el de la vencedora femenina, la veterana Susana Coto, curtida en mil batallas y poseedora del mejor tiempo en el Tri Cross San Martín con más de tres minutos de diferencia: “ Me sentí muy a gusto en las tres disciplinas, cosa que no suele pasar, pero en esta ocasión me salió todo bien”, comentó. La asturiana se mostró entusiasmada con el escenario de la cita al que definió como “un sitio fantástico para hacer un triatlón, lo reúne todo, me pareció espectacular. Además, el hecho de estar todo centralizado es muy bueno para el público que puede seguir los tres segmentos”.

Entrega de premios

Pablo Lastras, concejal de deportes de San Martín de Valdeiglesias, fue el encargado de hacer entrega de los correspondientes trofeos en el pódium. Asimismo, los ganadores masculino y femenino recibieron un reconocimiento podológico y unas plantillas personalizadas, cortesía de Podoactiva, mientras que todos los ganadores recibieron productos de Physiorelax. No faltaron detalles para todos y cada uno de los participantes, que recibieron una bolsa de regalos exclusivos, un ejemplar del Diario As (medio oficial de la prueba) y la inscripción a la revista especializada Corricolari es correr digital durante seis meses.

Navaluenga, próxima parada de Tri Cross

El Tri Cross de Navaluenga se reinventa para presentar una prueba por parejas y de contrarreloj por equipos, que tendrá lugar el domingo 23 de julio en la localidad abulense. Con un límite de 400 dorsales, las inscripciones a precio reducido se pueden realizar hasta el miércoles anterior a la prueba (19 de julio) en la web www.ducrosseries.es, con descuentos especiales para desempleados, socios de Sanferbike y Corricolari. También se podrán tramitar de forma presencial a través de las tiendas El Bicho, Sanferbike, Ciclos Otero, Marathinez, Evolution, Fusión Bike, Dinamo y Triatlón World, así como en el centro de inscripciones de Corricolari.