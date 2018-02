La estación de esquí andorrana Vallnord-Ordino Arcalís y la marca líder en outdoor The North Face, ofrecen a los amantes de la montaña una experiencia única: pasar la noche bajo las estrellas a 2.600 metros de altura. Vivac Arcalís Experience by The North Face es una actividad iniciada esta temporada en la que todo aquel que quiera, podrá vivir en primera persona la sensación de dormir al aire libre y despertarse con la luz del sol en mitad de los Pirineos.

The North Face aporta a todos los participantes equipación técnica desarrollada con la última tecnología para que puedan pasar la noche en las condiciones más óptimas: un colchón hinchable ultra técnico, saco de dormir indicado para bajas temperaturas y una tienda de campaña por si hiciese falta resguardarse.

La actividad se inicia con una excursión de raquetas de nieve o esquís de montaña que tiene como destino uno de los picos más altos de la estación: el pico de Creussans, situado a 2.679 m de altitud, o el de Tristaina, a 2.879 metros. Una vez en el punto de vivac, se prepara fuego y el grupo disfruta de una noche bajo las estrellas. A la mañana siguiente, con los primeros rayos de sol, se divisa el amanecer desde el campamento, así como la impresionante panorámica del valle.

En palabras de Joaquim Tomás, Country Manager de The North Face Iberia, “ Nos hace mucha ilusión formar parte de esta nueva actividad que ofrece la estación de Orino-Arcalís. Precisamente el lema de la marca es “Never Stop Exploring” y experiencias como esta nos permiten aportar todo lo necesario para que los amantes de la montaña solo tengan que preocuparse de disfrutar de momentos únicos en plena naturaleza”.

Para más información sobre Vivac Arcalís Experience by The North Face y reservas aquí.