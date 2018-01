Aquí os dejamos el vídeo del alpinista austriaco Markus Pucher durante la primera ascensión invernal en solitario al Cerro Pollone, en Patagonia. “Siempre escucho mi voz interior, y en el Cerro Torre y el Fitz Roy me dijo que me retirase, mientras que en el cerro Pollone me empujó hasta la cima”. Esas fueron las primeras palabras de Markus después de lograr su objetivo hace ya más de un año