Canarias tendrá intervalos nubosos este miércoles

Canarias tendrá el cielo poco nuboso en las islas orientales, con intervalos de nubes medias y altas; en las occidentales, intervalos nubosos con tendencia a poco nuboso al final y, en La Palma, nubes con probabilidad de lluvia débil ocasional al oeste hasta el mediodía.



La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también destaca que las temperaturas seguirán con pocos cambios, mientras que el viento soplará del suroeste, con intervalos de flojo en las islas occidentales, y del sudeste en las orientales.



Las aguas costeras de La Palma esperan vientos del suroeste de fuerza 3 o 4 -escala Beaufort-, ocasionalmente 5 hasta el anochecer en los extremos noroeste y sureste. Marejadilla, circunstancialmente marejada hasta la noche. En la costa noreste, variable 2 y rizada. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros. Lluvia ocasional.



El Hierro tendrá en su mar vientos del suroeste 2 o 3, localmente 4 en el norte al principio del día, rolando por la noche a sur y quedando al final variable. Marejadilla o rizada, ocasionalmente marejada en el extremo norte al principio. Mar de fondo del noroeste de 2 metros.



Tenerife y La Gomera esperan sur o suroeste de fuerza 2 a 4, localmente 5 en el este tinerfeño hasta el anochecer, tendiendo al final a variable 2. Marejadilla, ocasionalmente marejada hasta medianoche, disminuyendo al final a rizada. Mar de fondo del noroeste con olas de 2 metros en el norte y 1 a 2 metros en el sur.



Las aguas costeras de Gran Canaria tendrán vientos del sur de fuerza 3 o 4, localmente 5 en el extremo este. Marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo este. En la costa norte, variable 2 y rizada o marejadilla. Mar de fondo del noroeste con olas de 1 a 2 metros.



Lanzarote y Fuerteventura tendrán sur o sureste de fuerza 5, ocasionalmente 6 en el norte conejero, fuerte marejada y mar de fondo del noroeste con olas de 1 o 2 metros.



La predicción del tiempo para este miércoles tres de enero de la Aemet, por islas, es la siguiente:







LANZAROTE



Cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas a primeras horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del sudeste, de 20 a 30 km/h, con intervalos de fuerte en vertientes este y norte donde habrá rachas que pueden superar los 50 km/h en la primera mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 18 21







FUERTEVENTURA



Cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sudeste, de 20 a 30 km/h, con intervalos de fuerte en vertiente oeste donde habrá rachas que pueden superar los 50 km/h en la primera mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 15 21







GRAN CANARIA



Cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas a primeras horas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento del sudeste de 15 a 25 km/h, variable flojo con brisas en costa norte. En zonas altas, suroeste con intervalos de fuerte.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria. 16 21







TENERIFE



Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo, de 10 a 20 km/h, algo más intenso en extremos nordeste y noroeste. En cumbres centrales, suroeste fuerte con rachas que superarán los 70 km/h en la primera mitad del día.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 16 22







LA GOMERA



Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo, de 10 a 20 km/h. Brisas en costas.







TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera 16 21







LA PALMA



Nuboso tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. Probabilidad de lluvias débiles ocasionales al oeste en la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento variable flojo de 15 a 20 km/h. Brisas en costa nordeste. En zonas altas del suroeste con intervalos de fuerte a primeras horas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma 19 24







EL HIERRO



Intervalos nubosos al inicio, tendiendo a partir del mediodía a poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento del suroeste flojo, de 10 a 20 km/h. Brisas en costas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 14 19