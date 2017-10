Canarias vive su octubre más cálido, con una anomalía térmica de dos grados

Canarias vive su mes de octubre más cálido, en el que se registra una anomalía térmica por encima de los dos grados respecto de la media de los últimos treinta años, ha dicho a Efe el responsable de la Aemet en las Islas, Jesús Agüera.



En la jornada de este miércoles se han superado los 30 grados en casi todas las Islas, un aumento que continuará este jueves, día en el que los termómetros pueden llegar a marcar hasta 34 grados en las medianías del sur de Gran Canaria y en el interior de Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.



Además, la Aemet ha avisado de que la calima estará en el archipiélago este jueves, cuando afectará a todo el Archipiélago, si bien no se prevé que reduzca demasiado la visibilidad.



Agüera ha precisado que el 26 de octubre habrá una atmósfera muy seca y libre de nubes en Canarias, una situación que se mantendrá hasta el viernes, cuando empezará el descenso término que dará paso a un fin de semana con temperaturas más suaves.



El responsable regional de la Aemet ha recordado que las intrusiones de calima pueden ocurrir en cualquier época del año en Canarias.



"Lo que ocurre es que este mes está teniendo un carácter de temperaturas mucho más elevadas de la media climatológica", de ahí que se registre el mes de octubre mas cálido de Canarias.

PREVISIÓN PARA ESTE JUEVES POR ISLAS





LANZAROTE



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Ligera calima afectando principalmente al sur y este principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, principalmente con ligero ascenso de las mínimas y ligero descenso de las máximas pudiéndose alcanzar los 30ºC en zonas del interior y vertiente oeste. Viento de componente este flojo en general.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife 22 30



FUERTEVENTURA



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Ligera calima afectando principalmente al sur y este principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, principalmente con ligero ascenso de las mínimas y ligero descenso de las máximas pudiéndose alcanzar los 30ºC en zonas del interior y vertiente oeste. Viento de componente este flojo en general.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario 23 30



GRAN CANARIA



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas por la tarde. Ligera calima afectando principalmente al sur y este principalmente por la tarde. Temperaturas con pocos cambios, principalmente con ligero ascenso de las mínimas y ligero descenso de las máximas pudiéndose alcanzar los 30ºC en medianías, principalmente del oeste pero sin descartarse en el resto de vertientes. Viento de componente este flojo en general. En medianías y cumbres, sudeste siendo fuerte durante la mañana, más intenso en horas centrales; en costa oeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria 22 28



TENERIFE



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas. Ligera calima principalmente por la tarde afectando principalmente al sur y este. Temperaturas con pocos cambios, principalmente con ligero ascenso de las mínimas y ligero descenso de las máximas pudiéndose alcanzar los 30ºC en medianías, principalmente de vertientes oeste, sur y nordeste. Viento de componente este flojo en general. En medianías y cumbres, sudeste siendo fuerte durante la mañana, más intenso en horas centrales; en costa oeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife 22 29



LA GOMERA



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, principalmente con ligero ascenso de las mínimas y ligero descenso de las máximas. Viento de componente este flojo en general. En zonas altas, sudeste siendo más intenso en horas centrales; en costa oeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de la Gomera 23 27



LA PALMA



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, principalmente con ligero ascenso de las mínimas y ligero descenso de las máximas. Viento de componente este flojo en general. En medianías y cumbres, sudeste siendo fuerte durante la mañana, más intenso en horas centrales; en costa oeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de la Palma 23 27



EL HIERRO



Poco nuboso o despejado con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios, principalmente con ligero ascenso de las mínimas y ligero descenso de las máximas. Viento de componente este flojo en general. En medianías y cumbres, sudeste siendo fuerte durante la mañana, más intenso en horas centrales; en costa oeste, brisas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde 21 27